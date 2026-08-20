"أم المحرمة” تشعل أجواء الأعراس في الأردن بصوت منتصر حبيب

خبرني - أشعلت أغنية “أم المحرمة” للفنان منتصر حبيب الأجواء الحماسية في عدد من الأعراس والمناسبات التي أحياها الفنان في الأردن، وسط تفاعل لافت من الحاضرين الذين تفاعلوا مع الأغنية ورددوا كلماتها في أجواء مليئة بالفرح والحماس.

الأغنية، التي تحمل طابعاً شعبياً وتراثيا مميزاً، أثبتت حضورها من جديد في المناسبات والأفراح، لتكون واحدة من الأعمال التي تضيف أجواءً خاصة عندما يعتلي منتصر حبيب المسرح.

ومع استمرار موسم الأعراس والحفلات الصيفية، يواصل منتصر حبيب تقديم حفلاته ومشاركاته الفنية، وسط ترقب من جمهوره ومحبي اللون التراثي والشعبي في الأردن وخارجه.

“أم المحرمة”… أغنية تعرف كيف تشعل الحفل عندما تبدأ