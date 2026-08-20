الاردن .. إنقاذ 3 أشخاص علقوا داخل مصعد في عيادات مستشفى الأميرة بسمة بإربد

خبرني - تعاملت كوادر الدفاع المدني، بالتعاون مع قسم الصيانة في العيادات الخارجية التابعة لمستشفى الأميرة بسمة التعليمي في إربد، مع عطل مفاجئ في أحد المصاعد داخل مبنى العيادات الخارجية.

وأدى العطل إلى احتجاز ثلاثة أشخاص داخل المصعد، قبل أن تتمكن كوادر الدفاع المدني وفرق الصيانة من التعامل مع الخلل وإنقاذهم، دون وقوع أي إصابات.

وأكدت إدارة المستشفى أن الحالة العامة للأشخاص الثلاثة جيدة، ولم تستدعِ حالتهم نقلهم إلى المستشفى أو تلقي العلاج.

وقال مدير مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، الدكتور وليد الحلبي، إن ما حدث ناتج عن عطل في أحد المصاعد، مشيراً إلى أنه جرى التعامل معه من قبل كوادر الدفاع المدني وفرق الصيانة في العيادات الخارجية.

وأضاف الحلبي أن الفرق المختصة تمكنت من إنقاذ الأشخاص الثلاثة العالقين داخل المصعد، مؤكداً أن حالتهم جيدة ولم يتعرضوا لأي إصابات.