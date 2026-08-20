وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/11

خبرني - استمراراً للجهود الإنسانية والطبية التي تنفذها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وصلت أول أمس الثلاثاء طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/11 إلى أرض المهمة، لتنفيذ واجبها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية والإغاثية والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في القطاع.
وبدأت الطواقم الطبية والإدارية فور وصولها، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتجهيز العيادات والمرافق الطبية، وتفعيل خطط العمل لاستقبال المراجعين خلال الأيام المقبلة، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية ودقة واحترافية، وفق أعلى معايير العمل الإنساني والإغاثي.
ويضم المستشفى كادراً طبياً وإدارياً من مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والفنية، تشمل الجراحة العامة، الباطنية، العظام، الطب العام، التخدير والعناية الحثيثة، الجلدية، جراحة الشرايين، جراحة الأطفال وحديثي الولادة، النسائية والتوليد، الطوارئ، جراحة الوجه والفكين، وجراحة دماغ وأعصاب، إلى جانب وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة، بما يعزز قدرته على التعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة والمتقدمة.
وتعامل المستشفى الميداني الأردني جنوب غرة/10 خلال فترة عمله مع (35000) مراجعاً، وأجرى (668) عمليةً جراحيةً كبرى وصغرى، وساهم في تركيب (214) طرف صناعي علوي وسفلي.
يُشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 عادت أمس الأربعاء إلى أرض الوطن بعد إنهاء مهامها الطبية والإنسانية بنجاح، وكان في استقبالهم رئيس دائرة المساندة الاجتماعية في مديرية شؤون الأفراد.