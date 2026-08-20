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شركة اليرموك تبدأ بإصلاح كسر لخط مياه عند مدخل الرمثا

  • 20 أغسطس 2026
  • 12:06
شركة اليرموك تبدأ بإصلاح كسر لخط مياه عند مدخل الرمثا

خبرني - أكدت شركة مياه اليرموك، أن كوادرها الفنية بدأت بإصلاح أحد خطوط المياه عند مدخل لواء الرمثا، تعرض للكسر نتيجة أعمال نفذها أحد المقاولين في الموقع.

وقالت الشركة في بيان الخميس، إن كوادرها الفنية تحركت فور ورود البلاغ إلى موقع الكسر وباشرت أعمالها لمعالجة الخلل، حيث جرى تحويل المياه مؤقتاً عن الخط المتضرر للحد من هدر المياه وتمكين الفرق الفنية من تنفيذ أعمال الإصلاح بالسرعة الممكنة.

وأضافت إن كوادرها تواصل أعمال إصلاح الخط وإعادة الوضع إلى طبيعته، مؤكدة حرصها على إنجاز الأعمال بأسرع وقت ممكن.

وثمنت الشركة تفهم المواطنين وتعاونهم خلال فترة تنفيذ أعمال الإصلاح، داعية إياهم إلى الإبلاغ الفوري عن أي كسور أو تسربات أو ملاحظات تتعلق بشبكات المياه من خلال مركز الشكاوى والمتابعات الموحد على الرقم (117116).

وأكدت أن سرعة الإبلاغ تسهم في وصول الفرق الفنية المختصة إلى مواقع الأعطال والتعامل معها بالسرعة المطلوبة بما يحد من هدر المياه.

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