هل يصبح ثالث مصري يلعب هناك؟.. عمر مرموش يقترب من توتنهام

خبرني - اقترب المصري عمر مرموش مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من التوقيع لتوتنهام هوتسبير خلال سوق الانتقالات الصيفية 2026.

ويبحث عمر مرموش عن فرص أكبر للمشاركة مع مانشستر سيتي في ظل صعوبة الاعتماد عليه كأساسي لوجود ماكينة الأهداف النرويجية إيرلينغ هالاند.

ورغم تألقه في فوز مان سيتي الودي 3-1 على أتلتيكو مدريد الإسباني بتسجيل هدفين لكن الإيطالي إنزو ماريسكا ألمح إلى إمكانية خروج الدولي المصري من ملعب الاتحاد.

وبحسب موقع "ذا أتلتيك" البريطاني تعمل إدارة السبيرز على ضم مرموش إلى جانب البرازيلي سافينو خلال ميركاتو الصيف الحالي.

ولم يعتمد إنزو ماريسكا مدرب مان سيتي على سافينيو في الدرع الخيرية حين خسر فريقه 0-3 أمام أرسنال الأحد الماضي بل لم يكن في القائمة من الأساس.

في المقابل فإن مرموش شارك كبديل لإيرلينغ هالاند في الشوط الثاني من أجل تعديل الأوضاع.

ولقد أنفقت إدارة توتنهام هذا الصيف 229.5 مليون جنيه إسترليني بالتعاقد مع صفقات قوية مثل ساندرو تونالي وماتيوس فيرنانديز ويان بول فان هيك.

وأشار "ذا أتلتيك" إلى أن توتنهام يريد عمر مرموش لحاجته لمهاجم صريح خاصة في ظل تبقي عام واحد على انتهاء عقد البرازيلي ريتشارلسون ومعاناة دومينيك سولانكي من إصابات عديدة في آخر موسم ونصف.

بالإضافة إلى أن تراجع أرقام مرموش في الفترة الأخيرة يرتبط بحقيقة لعبه كبديل أغلب الوقت وهو وضع غير مريح للاعب.

بينما سجل مرموش 15 هدفاً في 17 مباراة في النصف الأول من موسم 2024-2025 قبل التوقيع لمان سيتي.

صفقات شتوية مصرية

وحال انضم مرموش إلى السبيرز سيكون ثالث لاعب مصري يدافع عن ألوان فريق شمال لندن بعد أحمد حسام "ميدو" وحسام غالي.

وانضم الثنائي المصري ميدو وغالي إلى توتنهام في عامي 2005 و2006 على الترتيب خلال سوق الانتقالات الشتوية للعامين.

وجاءت البداية عبر ميدو الذي وقع للسبيرز في 26 يناير/ كانون الثاني 2005 وبقي مع الفريق لنهاية موسم 2005-2006.

ولعب ميدو القادم من روما آنذاك 61 مباراة للسبيرز سجل فيهم 19 هدفاً وصنع 6 آخرين وحصل على 9 بطاقات صفراء وطرد وحيد.

ومن جانبه انضم حسام غالي للسبيرز من فينورد روتردام الهولندي في 31 يناير 2006 حيث سجل 3 أهداف وصنع 5 في 34 مباراة وحصل على بطاقة حمراء واحدة و8 إنذارات