حادث بين 3 مركبات على طريق بيت يافا غرب إربد

خبرني - شهد طريق بيت يافا غرب مدينة إربد حادث سير جديدا، الخميس، بين ثلاث مركبات، وسط مطالبات متكررة بمعالجة أوضاع الطريق وتعزيز إجراءات السلامة المرورية عليه.

وبحسب متابعين، يشهد الطريق حوادث سير شبه يومية، في ظل مطالبات بإنارته وتوسعته وإنشاء جزيرة وسطية، إلى جانب تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية تسهم في الحد من الحوادث ورفع مستوى السلامة لمستخدمي الطريق.

وتتجدد المطالبات باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقاط التي تشكل خطورة على الطريق، خصوصا مع تكرار الحوادث، ووضع حلول تضمن سلامة السائقين والمشاة والحد من الخسائر الناجمة عن الحوادث المرورية.