احتجاز ضابط أمريكي دعا إلى عزل ترمب

خبرني - عاد اسم الرائد الأمريكي جيسون واتسون إلى الواجهة بعد توقيفه مجددا، عقب انتقاداته للرئيس دونالد ترمب ودعوته إلى عزله.

وكان واتسون قد تم اعتقاله في يوليو/تموز الماضي، عقب مشاركته بزيه العسكري في احتجاج أمام مبنى الكابيتول دعا خلاله إلى عزل الرئيس ترمب ونائبه جي دي فانس.

وتمنع اللوائح العسكرية الأمريكيين العاملين في الجيش من ارتداء الزي أثناء الأنشطة السياسية.

كما يجرم قانون القضاء العسكري توجيه عبارات ازدراء للرئيس وكبار المسؤولين.

الاعتقال الثاني

وجاء اعتقاله هذه المرة، بعد أيام فقط من انتقاده للرئيس ترمب في مقابلة مع "سي إن إن"، الإثنين الماضي.

وخلال المقابلة دافع عن دعوته إلى عزل ترمب ونائبه جي دي فانس.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم القوات الجوية أن واتسون أُمر بوضعه في "الحبس الاحتياطي" يوم الثلاثاء.

ويخضع واتسون لإجراءات احتجاز عسكرية في مركز تابع لمقاطعة في ولاية ماريلاند، وفقا لما ذكره مسؤول الإعلام في المركز.

ولا يزال من غير الواضح ما هي التهم التي قد يواجهها واتسون.

لكن محاميه كريس موتيمر، توقع توجيه اتهامات للجندي بموجب المادة 88 من القانون العسكري الأمريكي، المتعلقة باستخدام عبارات تنطوي على ازدراء بحق مسؤولين محددين، أو بموجب المادة 92 المتعلقة بعدم الامتثال للأوامر، وربما بسبب رفضه ارتداء الزي العسكري. بحسب ما ذكرته "سي إن إن".