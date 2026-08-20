بحث يوتيوب لا يجد ما تريده.. 3 إضافات مجانية تصلحه في دقائق

خبرني - تُعد أداة البحث في منصة يوتيوب الوجهة الأولى للعديد من المستخدمين الذين يعتمدون على المنصة يوميا، إذ تتيح لهم اكتشاف المقاطع التي يحتاجون إليها تحديدا دون النظر إلى المقاطع الأخرى.

وتصبح أداة البحث في يوتيوب إحدى أهم المزايا وأكثرها استخداما فيه مع تنوع المقاطع الموجودة في مكتبة المنصة، فضلا عن العدد المهول لهذه المقاطع التي تتراوح بين مقاطع تعليمية وأخرى ترفيهية.



لذلك، عمل المطورون على رفع مستوى تجربة البحث ومنحها خيارات أكثر تخصصا حتى تتمكن من إيجاد المقاطع التي ترغب فيها بسهولة أكبر دون التقيد بالخوارزمية الرئيسية للمنصة أو حتى الاعتماد على أدوات البحث التقليدية الموجودة فيها، وفيما يلي مجموعة من أهم الأدوات التي تغيّر تجربة البحث في يوتيوب.

أداة "سيرش لينس"

تُعد أداة "سيرش لينس" (Search Lens) إحدى أبرز الإضافات والأدوات التي يمكنك تثبيتها في "يوتيوب" لتحسين تجربة البحث عبر المنصة من خلال منحك تحكما أكبر في جوانب البحث ومعاييره.

وتتميز الأداة بقدرتها على تخصيص البحث لتحديد ما ترغب في البحث عنه، إن كان مقطع فيديو طويلا أو "شورتس" أو حتى قناة فيديوهات بأكملها، إضافة إلى إمكانية تحديد وقت رفع المقطع وجوانب أخرى مميزة.

كما تستطيع الأداة تحديد البحث بناء على عدد المشاهدات أو الإعجابات الخاصة بالمقطع، فضلا عن إمكانية استثناء بعض الكلمات المفتاحية من البحث أو التركيز على كلمات بعينها.

وتتوفر الأداة على شكل إضافة مجانية يمكنك تثبيتها في متصفح غوغل كروم أو فايرفوكس على حد سواء.

أداة "سيرش فيكسر"

توفر أداة "سيرش فيكسر" (Search Fixer) تجربة بحث مختلفة في منصة يوتيوب، إذ تزيل من عملية البحث كثيرا من المقاطع الإضافية التي قد لا تحتاج إليها أو المقاطع غير المفيدة.



وتُعد الأداة من الأدوات المفتوحة المصدر التي يمكنك تحميلها وتخصيصها، وهي تضم مجموعة متنوعة من خيارات البحث بدءا من إخفاء أجزاء من واجهة المنصة مثل ماذا شاهد الناس أيضا، فضلا عن إخفاء القوائم الموسيقية التلقائية التي ينشئها يوتيوب وحتى إخفاء "شورتس" وقوائم التشغيل من عملية البحث.

وتمتد قدرات الأداة إلى تعديل آلية عرض المقاطع عبر إزالة الأوصاف وحتى بعض الحروف من العناوين، فضلا عن إمكانية عرض نتائج البحث على شكل شبكة بدلا من القائمة الطويلة.

أداة "واي تي تويكس"

تشبه أداة "واي تي تويكس" (YT Tweaks) حزمة الأدوات المتكاملة التي تمنحك تحكما كاملا في يوتيوب لتغيير تصميمه وتخصيصه بالكامل.

وتضم الأداة أكثر من 100 خيار منفصل متعلقة بالمنصة بأكملها بدلا من عملية البحث فقط، بدءا من تعديل شبكة عرض المقاطع وحتى صفحة الاشتراكات والصفحة الرئيسية للمنصة وصفحة القنوات وصفحة تشغيل الفيديو.

وتمنحك الأداة القدرة على إزالة مقاطع "شورتس" من عملية البحث تماما مع عرضها مباشرة في الصفحة الرئيسية حتى تتمكن من مشاهدتها، فضلا عن إمكانية تحديد معايير البحث بدقة وتفصيل.