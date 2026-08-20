10 شهداء و25 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة

خبرني - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 10 شهداء و25 مصاباً.

وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,283، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 4,248، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 813.

وبخصوص الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، قالت الوزارة، إن العدد التراكمي للشهداء بلغ 73,417، فيما بلغ عدد الإصابات 174,360.