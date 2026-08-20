أسماء الطلبة المقبولين في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز وبرنامج التسريع الأكاديمي 2026/2027

خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء الطلبة المقبولين في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز وبرنامج التسريع الأكاديمي للعام الدراسي 2026/2027.

ودعت الوزارة الطلبة وأولياء أمورهم إلى الاطلاع على أسماء المقبولين والتفاصيل المتعلقة بالقبول من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

للاطلاع على أسماء الطلبة المقبولين:

أسماء المقبولين في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز وبرنامج التسريع الأكاديمي

ويأتي القبول ضمن برامج وزارة التربية والتعليم الهادفة إلى رعاية الطلبة المتميزين والمتفوقين، وتوفير بيئة تعليمية تسهم في تنمية قدراتهم الأكاديمية ومواهبهم.