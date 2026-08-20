طبيب أردني يبتكر تقنية عالمية جديدة لعلاج مضاعفات نادرة ومعقدة في الشريان الأبهر

خبرني - نجح الدكتور الجرّاح عادل الهناندة، استشاري جراحة الشرايين والأوعية الدموية وجراحة الشريان الأبهر المعقدة، وفريقه الطبي في جامعة سنترال فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، في تطوير تقنية مبتكرة لعلاج مضاعفة نادرة ومعقدة تجمع بين أمراض القلب وجراحة الشريان الأبهر الصدري.

وجاء الابتكار خلال علاج حالة استثنائية تعرّض فيها مريض لانتقال الصمام الأبهري المزروع عن طريق القسطرة (TAVR) من موقعه إلى داخل الشريان الأبهر، بالتزامن مع حدوث تسلّخ حاد من النوع «B» في الشريان الأبهر الصدري، الأمر الذي شكّل تحدياً علاجياً معقداً تمثل في ضرورة تثبيت الصمام المنتقل ومعالجة التسلّخ الأبهري في الوقت ذاته.

وخلال التعامل مع الحالة، ابتكر الدكتور الهناندة تقنية جديدة أطلق عليها اسم «Scaffold Technique» (تقنية السقالة)، تقوم على استخدام دعامة معدنية خاصة داخل الشريان الأبهر لتثبيت الصمام المنتقل وتوفير هيكل داعم له، يتبعها وضع دعامة أبهرية مغطاة لمعالجة التسلّخ وإعادة استقرار الشريان الأبهر.

ومكّنت التقنية الفريق الطبي من معالجة المضاعفتين باستخدام تقنيات التدخل المتقدم داخل الأوعية الدموية، دون الحاجة إلى إجراء جراحة صدرية مفتوحة كبرى، مع نجاح العلاج واستقرار الإصلاح الوعائي خلال المتابعة اللاحقة.

ونُشر هذا الابتكار العلمي، الذي كان الدكتور عادل الهناندة مؤلفه الأول، في مجلة Journal of Vascular Surgery Cases, Innovations and Techniques المتخصصة في الابتكارات والتقنيات الحديثة في جراحة الأوعية الدموية، تحت عنوان:

«Scaffold Technique for Endovascular Rescue of Embolized Transcatheter Aortic Valve with Type B Aortic Dissection».

وحظي البحث بتقدير علمي إضافي بعد اختياره ضمن مجموعة «Best of 2025» التي أصدرتها المجلة في مجال أمراض وجراحات الشريان الأبهر الصدري والصدر-بطني، ضمن مجموعة مختارة من الأبحاث المتميزة المنشورة في هذا المجال.

ويعمل الدكتور الهناندة في الولايات المتحدة في مجال جراحة الشرايين والأوعية الدموية، وجراحة الشريان الأبهر المعقدة، والتدخلات المتقدمة داخل الأوعية الدموية، فيما يأتي هذا الإنجاز في سياق الاهتمام المتزايد بتطوير حلول طفيفة التوغل للتعامل مع الحالات الوعائية والقلبية المعقدة.

ويبرز هذا الإنجاز إسهام الكفاءات الطبية الأردنية في الولايات المتحدة في البحث والابتكار الطبي وتطوير تقنيات حديثة للتعامل مع بعض أكثر الحالات تعقيداً في جراحة القلب والشريان الأبهر.