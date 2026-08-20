انعقاد المؤتمر الاقتصادي الـ 12 حول الذكاء الاصطناعي في عمان السبت

خبرني - أعلنت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع عن عقد المؤتمر الاقتصادي الـ 12 بعنوان "الاقتصاد الرقمي والحوكمة في ظل الذكاء الاصطناعي"، بعد غد السبت.

وقالت الجمعية في بيان الخميس، إن المؤتمر الذي ينعقد بالتعاون مع جامعة البترا يهدف إلى بحث سبل التحول نحو الاقتصاد الرقمي في الأردن ومناقشة أطر حوكمة البيانات والسيادة الرقمية واستشراف أثر الذكاء الاصطناعي في سوق العمل ومنظومة التعليم ورأس المال البشري، وصولا إلى رؤى وتوصيات عملية يمكن أن تسهم في دعم صانعي القرار.

وأكد رئيس المؤتمر رئيس الجمعية رضا الخوالدة، أن المؤتمر يأتي في مرحلة تشهد تسارعا كبيرا في التحولات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، مشيرا الى أنه يعد منصة وطنية لبحث مستقبل الاقتصاد الأردني في ظل هذه التحولات.

وأضاف إن ما سيصدر عن المؤتمر من رؤى وتوصيات يمكن أن يشكل رافدا لصانعي القرار في رسم السياسات الاقتصادية والتشريعية المقبلة، مشددا على أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي لم يعد خيارا، بل ضرورة وطنية، وأن الذكاء الاصطناعي أصبح محركا رئيسا للنمو والتنافسية في الاقتصادات الحديثة.

ودعا إلى تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية لتطوير تشريعات مرنة تواكب سرعة التطور التقني، مؤكدا أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من مهارات المستقبل لتعزيز مكانة الأردن مركزا إقليميا للخدمات الرقمية والابتكار.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر سامر الرجوب، أن المؤتمر يجمع أصحاب القرار وصانعي السياسات والخبراء والأكاديميين وقادة القطاعين العام والخاص، لبحث أبرز القضايا الاقتصادية المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأضاف إن جلسات المؤتمر ستتناول الجوانب التقنية للتحول الرقمي، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية وحوكمة البيانات وأمنها السيبراني، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليلات البيانات الضخمة ودورها في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار الرجوب إلى أن النقاشات ستبحث أيضا متطلبات التشغيل البيني للمنصات الرقمية الحكومية، والمعايير الدولية لتصنيف البيانات وتوطينها، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.