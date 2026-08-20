د. ماهر الحوراني : نقلة نوعية بتحديد المسارات للثانوية ، والتصنيفات العالمية مرآة تعكس أداء الجامعة

• أ .د. بشار الطراونة : تغيُّر النظرة العامة للتعليم التقني والمهني وتخصصات تقنية جديدة في عمان الأهلية

خبرني - أجرى برنامج "دنيا يا دنيا " بقناة رؤيا التلفزيونية لقاءً مع الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية وبصحبته الاستاذ الدكتور بشار الطراونة نائب رئيس جامعة عمان الأهلية عميد كليتي الهندسة والتعليم التقني ، حول الجامعة وتخصصاتها والتصنيفات العالمية وحول التخصصات التقنية الحديثة .

وقد اعتبر الدكتور الحوراني أن التصنيفات العالمية الأساسية الثلاث " شنغهاي وكيو.أس والتايمز " هي مرآة تعكس أداء كل جامعة .

موضحا أن معايير تصنيف شنغهاي أكثر تشدداً من التصنيفات الأخرى فهي تتطلب جوائز نوبل وبراءات اختراع واستشهادات بالبحوث العلمية ..الخ.

وأضاف : ما معنى أن تحصل جامعتنا على 643 عالميا في كيو.أس وعلى مرتبة من أفضل 400 - 500 جامعة في العالم ، ذلك يعني تطبيق معايير صعبة جدا لها علاقة بجودة البحث العلمي والنشر في مجلات عالمية ، وجودة التعليم والمهارات التي يكتسبها الطالب وعملية التدريس وأيضا البنية التحتية للجامعة وتجهيزاتها من مختبرات ووسائل تعليمية ، الى جانب الابتكار والاختراع والشراكات الدولية مع الجامعات وكذلك مع مؤسسات وشركات محلية ودولية ، وخريجون بمستوى عالٍ يقبلون في سوق العمل بسهولة ، ذلك إلى جانب تأثير الجامعة وتفاعلها مع المجتمع المحلي .

وأكد أن تطبيق هذه المعايير يعطي الجامعة مرتبة رقمية في التصنيف مما يعكس حضورها فعلياً على المستوى العالمي ، وهو ما يدعم خريجيها وامكانية استكمال دراستهم في أفضل الجامعات عالمياً دون الحاجة لأي متطلبات إضافية ، كما يتم قبول الخريج في العمل بأهم الشركات العالمية والعربية والمحلية ، لأن جامعته لديها تصنيف عالمي متقدم وأكسبته مهارات وتدريب الى جانب دراسته الجامعية .

وأشار الى أن الجامعة كالشجرة بقدرما ترعاها وتقدم لها كل ما يلزم ، تعطيك ثمارا طيبة وصحية ألا وهم الخريجون والخريجات .

وأشاد الدكتور الحوراني بقرار تحديد المسارات في الثانوية العامة كنقلة نوعية تشكرعليها الوزارة وهيئة الاعتماد وكل من كان له جهد في ذلك .

وأيضا نوّه الى بعض التخصصات الحديثة بالجامعة مثل تكنولوجيا الوسائل الرياضية وتكنولوجيا صناعة الغذاء وغيرها.

وقدّم النصيحة لأهل الطالب أو الطالبة بمراعاة رغبة أبنائهم بدراسة التخصص الذي يرغبون به ، لانهم سيبدعون فيه ، شريطة ان يكون التخصص مطلوباً بسوق العمل .

• من جانبه الاستاذ الدكتور بشار الطراونة قال : تغيّرت النظرة العامة للتعليم التقني والمهني ، لأسباب رؤية التحديث الاقتصادي والتركيز على التعليم التقني والمهني، وأيضا استراتيجية وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وهيئة الإعتماد ، حيث وضعوا التعليم التقني كمسار نجاح للطالب .

وأضاف : يوجد لدى كلية التعليم التقني بجامعتنا ، برامج دولية معتمدة من مؤسسة " بيرسون" العالمية BTEC ويستطيع الطالب الناجح بالثانوية العامة بمعدل 50% وما فوق الالتحاق بها ، والحصول على شهادة دبلوم عالمية من بريطانيا معترف بها في اكثر من 120 دولة في العالم ، كما يستطيع التجسير لدرجة البكالوريوس .

مشيرا الى تخصصات كلية التعليم التقني والمعتمدة من (بيرسون) وهي: هندسة البرمجيات وهندسة السيارات والتصميم الداخلي والفيلم والتلفزيون ، ذلك الى جانب تخصص تكنولوجيا الاجهزة الطبية ( دبلوم محلي ).

ثم قال : لقد أضفنا لتخصصات الكلية هذا العام تخصص إدارة الضيافة وفنون الطهي ( دبلوم ) ، وتخصص آخر فريد من نوعه في المنطقة وهو تصميم وتصنيع المجوهرات ، لدرجة البكالوريوس ، ولقد تمت الاستعانة "حول هذا التخصص من مسمى البرنامج الى الخطة الدراسية وطرائق التدريس" بالنقابة العامة لأصحاب محلات المجوهرات والحلي ممثلة بالسيد ربحي علان "مقدمين لهم الشكر" ويتطلب هذا التخصص معدل 60% فما فوق .

وأشار الى أن الكلية تم تصميمها بعناية لتخرج طلبة لديهم المعرفة والمهارة والخبرة العملية والميدانية في تخصصاتهم الى جانب مهارات اللغة الانجليزية والمهارات الناعمة " سوفت سكيلز ".

ونوه الى ان طالب " الدبلوم " يستطيع "بعد الغاء الشامل" استكمال دراسته الجامعية اذا اراد التجسير لدرجة البكالوريوس .

لمشاهدة المقابلة على الرابط :

https://donyayadonya.com/video/4094