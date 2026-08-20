إحراق منزل وإغلاق طرق مع اعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

خبرني - شنت مجموعات المستوطنين، يوم الخميس، اعتداءات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، مستهدفة منازل المواطنين وطرقهم وممتلكاتهم.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أقدموا على إشعال النيران في منزل بمنطقة "خلة الفرا" غربي بلدة يطا جنوبي الخليل، ما أدى إلى اشتعال النار فيه ولحوق أضرار بالمكان.

وفي محافظة سلفيت، أغلق مستوطنون طريق "وادي قانا" بالحجارة غرب بلدة ديراستيا شمال غرب المحافظة، لإعاقة حركة المواطنين والضغط عليهم في أراضيهم.

وفي نابلس، واصل مستوطنون، اليوم الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة.

وفي الأغوار، اقتحم مستوطنون، اليوم، خربة سمرة شمالًا.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا التجمع وتجولوا بين خيام المواطنين، في حادثة باتت تتكرر يوميا.



وفي القدس المحتلة، اقتحمت مجموعات من المستوطنين بحماية حراساتهم الخاصة أحياء في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأقدموا على أعمال تجريف وتخريب في أراضٍ وممتلكات تجارية بالمنطقة.

وواصل مستوطنون اقتحاماتهم وجولاتهم الاستفزازية، في البلدة القديمة وجبل المكبر للتضييق على الأهالي.