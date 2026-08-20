رغم الإشادة به.. هانز فليك يصدم حمزة عبدالكريم بقرار مصيري

خبرني - تلقى المصري حمزة عبدالكريم مهاجم فريق برشلونة الإسباني صدمة من الألماني هانز فليك مدرب فريقه الذي أشاد به عقب مباراة الأهلي.

ووصل حمزة عبدالكريم إلى 4 أهداف خلال فترة إعداد برشلونة للموسم الجديد 2026-2027 بتسجيله الهدف الأول في فوز برشلونة الودي 2-1 على الأهلي في كأس خوان غامبر الأربعاء.

ورغم ذلك لا يزال العملاق الكتالوني يبحث عن مهاجم صريح رقم 9 في سوق الانتقالات الصيفية في ظل رغبة عبدالكريم أن يكون مهاجم البارسا الأول.

وقال هانز فليك في تصريحات لقناة "TV 3" الإسبانية بعد مباراة الأهلي: "نبحث عن مهاجم رقم 9 وديكو - المدير الرياضي - يقوم بعمل رائع في هذا الأمر".

وعن إمكانيات عبدالكريم تحدث فليك: "حمزة مهاجم جيد. نرى ذلك جلياً عندما تلعب الكرات العرضية. اليوم رأيته يحتفظ بالكرة جيداً، وهذا أمر جيد. وهو ما أريد أن أراه منه".

ولم يشير المدرب الألماني إلى إمكانية الاعتماد على حمزة عبدالكريم في الموسم الحالي كمهاجم صريح أو سيعيده للبارسا أتلتيك.

وينتظر أن يبدأ مشوار برشلونة في الموسم الجديد يوم الأحد المقبل بمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني "لا ليغا".

يذكر أن برشلونة فقد خلال صيف 2026 الثنائي الهجومي له الموسم الماضي، حيث انضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى شيكاغو فاير الأمريكي ورحل فيران توريس لباريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا.