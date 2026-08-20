بعد توقيفه في مراكش.. سجن مدرب بريطاني بتهمة الاعتداء على طفل

خبرني - كشف موقع BBC Sport أن مدرب ألعاب القوى الإنجليزي ليون بابتيست الذي أثارت وسائل إعلام بريطانية مؤخرا تقارير عن اختفائه مسجون في المغرب بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على قاصر.

وكان بابتيست، البالغ 41 عاما، يعمل مدربا استشاريا للسرعة لدى الاتحاد البريطاني لألعاب القوى، ويشرف على تدريب عدد من أبرز العدائين البريطانيين استعدادا لألعاب الكومنولث والبطولات الأوروبية هذا الصيف.

واختفى بابتيست عن الأنظار قبل أكثر من ثلاثة أشهر، بعدما أرسل في مايو رسالة قصيرة إلى مجموعة الرياضيين الذين يدربهم، أبلغهم فيها بأنه سيغيب عن التدريبات "لفترة من الوقت"، من دون تقديم أي توضيحات إضافية.

وفي الأيام الماضية، أفادت تقارير إعلامية بأنه أصبح "مفقودا" واختفى في المغرب، قبل أن يرسل شخص نيابة عنه، الثلاثاء الفائت، رسالة إلكترونية إلى الرياضيين أعلن فيها استقالته من منصبه، مشيرا إلى أسباب صحية لم يحددها.

لكن مصدرا في وزارة العدل المغربية أكد أن بابتيست ألقي القبض عليه في مدينة مراكش خلال مايو، ثم خضع للمحاكمة وأدين، ويقضي حاليا عقوبة بالسجن في أحد سجون المدينة.

وبحسب المصدر، صدر بحق بابتيست في البداية حكم بالسجن لمدة 10 أشهر، قبل تخفيض العقوبة إلى 8 أشهر بعد الاستئناف.

وأكدت النيابة العامة المغربية بدورها طبيعة الحكم، موضحة أن المواطن البريطاني محتجز في سجن محلي بمراكش ويقضي عقوبة على خلفية قضية جنائية بتهمة الاعتداء على قاصر.

وكان بابتيست حقق شهرة كبيرة كلاعب، بعدما فاز بذهبيتين في دورة ألعاب الكومنولث عام 2010، في سباق 200 متر وسباق التتابع 4×100 متر، قبل أن يعتزل المنافسات وهو في الـ28 من عمره بسبب مشكلات في الركبة.