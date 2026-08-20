مهدئ بيطري يثير الذعر في أمريكا.. ينتشر بقوة في أسواق المخدرات

خبرني - يتزايد القلق في الولايات المتحدة مع رصد مادة «ميديتوميدين» داخل عينات من المخدرات غير المشروعة، خصوصًا مع ظهورها إلى جانب الفنتانيل، في تطور يثير مخاوف من مخاطر الجرعات الزائدة وصعوبة التعامل مع بعض آثارها.

الميديتوميدين مادة مهدئة قوية تُستخدم أساسًا في الطب البيطري، لكنها بدأت تظهر ضمن خليط من المواد المتداولة بصورة غير مشروعة، في وقت لا يعرف فيه المتعاطون في كثير من الحالات التركيب الفعلي لما يتناولونه.

مادة جديدة تتسلل إلى سوق المخدرات

يتزايد ظهور مادة «ميديتوميدين»، وهي مادة مهدئة قوية غير معتمدة للاستخدام البشري، داخل سوق المخدرات غير المشروعة في الولايات المتحدة، وسط تحذيرات صحية من خطورتها، خاصة مع رصدها مخلوطة بالفنتانيل.

وتشير بيانات مراكز صحية ومختبرات متخصصة إلى اتساع نطاق انتشار المادة خلال الفترة الأخيرة، بينما حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية من أنها قد تسبب تخديرًا شديدًا ومطولًا، فضلًا عن أعراض انسحاب خطيرة قد تستدعي العلاج الطارئ أو دخول العناية المركزة.

ما هو ميديتوميدين؟

الميديتوميدين مهدئ يؤثر في الجهاز العصبي، وهو غير معتمد للاستخدام البشري، ويستخدم في المجال البيطري للتخدير والتهدئة. لكن ظهوره داخل المخدرات غير المشروعة أثار مخاوف متزايدة، خصوصًا مع خلطه بمواد أفيونية شديدة الخطورة مثل الفنتانيل.

ووفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض، رُصدت المادة في إمدادات المخدرات غير المشروعة منذ عام 2021، ثم ارتفع عدد البلاغات المرتبطة بها بصورة حادة، من 247 بلاغًا في عام 2023 إلى 2616 في 2024، قبل أن يصل إلى 8233 بلاغًا خلال عام 2025.

ميديتوميدين يتجاوز زيلازين في بعض العينات

برز اسم الميديتوميدين باعتباره أحد المواد الجديدة التي تحل محل أو تظهر إلى جانب «زيلازين»، وهو مهدئ بيطري آخر ارتبط خلال السنوات الماضية بمخاطر كبيرة داخل سوق المخدرات.

وفي ولاية نورث كارولاينا، وثقت برامج فحص عينات المخدرات وجود الميديتوميدين إلى جانب الفنتانيل ومواد أخرى، فيما أكدت جهات صحية محلية أن المادة أصبحت تظهر بصورة متزايدة في الإمدادات غير المشروعة داخل الولاية.

ماذا يحدث عند خلط ميديتوميدين بالفنتانيل؟

تكمن الخطورة الكبرى في أن متعاطي المخدرات قد لا يعرفون أصلًا المواد الموجودة في الخليط الذي يتناولونه.

ويمكن أن يؤدي الميديتوميدين إلى تخدير شديد، وبطء ملحوظ في ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، وقد تستمر حالة التخدير لفترة طويلة. وعندما يكون موجودًا مع الفنتانيل أو غيره من المواد الأفيونية، تصبح الاستجابة الطبية أكثر تعقيدًا.

لماذا لا يكفي النالوكسون وحده؟

يمكن للنالوكسون عكس تأثير المواد الأفيونية مثل الفنتانيل واستعادة التنفس في حالات الجرعة الزائدة المرتبطة بالأفيونات، لكنه لا يعكس التأثير المهدئ للميديتوميدين.

ولهذا قد يتحسن تنفس الشخص بعد إعطائه النالوكسون، بينما يظل تحت تأثير التخدير الشديد الناتج عن الميديتوميدين، وهو ما قد يتطلب استمرار المراقبة والرعاية الطبية. وتوصي السلطات الصحية الأمريكية بإعطاء النالوكسون عند الاشتباه في جرعة زائدة أفيونية، ثم طلب المساعدة الطبية الطارئة.

أعراض انسحاب قد تصل إلى العناية المركزة

لا تقتصر المخاطر على التسمم أو الجرعة الزائدة، إذ حذرت مراكز السيطرة على الأمراض من أن التوقف عن استخدام الميديتوميدين بعد التعرض المتكرر له قد يؤدي إلى متلازمة انسحاب شديدة.

وتشمل الأعراض تسارع ضربات القلب، وارتفاعًا حادًا في ضغط الدم، والرعشة، وتقلب مستوى الوعي، وألمًا في الصدر، إضافة إلى الغثيان والقيء الشديدين، وقد تتطلب بعض الحالات تدخلًا طبيًا عاجلًا أو رعاية في وحدات العناية المركزة.

هل يسبب ميديتوميدين الهلوسة؟

أشارت دراسة حديثة اعتمدت على تحليل آلاف العينات إلى ارتباط وجود الميديتوميدين، خصوصًا عندما يكون من المواد الرئيسية في العينة، بارتفاع احتمالات الإبلاغ عن تجارب هلوسة مقارنة بالعينات الأخرى.

لكن الباحثين أكدوا أن المخاطر الصحية للمادة لا تزال قيد الدراسة، في ظل سرعة انتشارها وتغير تركيبة المخدرات غير المشروعة باستمرار.

هل حظر زيلازين وراء صعود ميديتوميدين؟

توجد مؤشرات بحثية حديثة على أن تشديد القيود على زيلازين في بعض الولايات قد يتزامن مع ارتفاع تقارير رصد الميديتوميدين، ما يعزز المخاوف من أن سوق المخدرات غير المشروعة قد يستبدل مادة بأخرى بدلًا من اختفاء المواد الخطرة.

لكن هذه العلاقة ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسات، إذ إن البحث الذي تناولها حديث ولم يخضع بعد للمراجعة العلمية النهائية.

مادة جديدة وسوق مخدرات يتغير باستمرار

ويكشف صعود الميديتوميدين عن تحول جديد في تركيبة سوق المخدرات غير المشروعة، حيث لم يعد الخطر مرتبطًا بمادة واحدة، بل بخليط متغير قد يضم الفنتانيل وزيلازين وميديتوميدين ومواد أخرى.

وتؤكد السلطات الصحية الأمريكية أن صعوبة معرفة مكونات هذه الخلطات تمثل أحد أكبر مصادر الخطورة، في وقت تتوسع فيه برامج فحص العينات ووسائل الكشف عن المواد الجديدة لرصد التحولات السريعة في سوق المخدرات.