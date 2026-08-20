كم سلاحا نوويا تملك كوريا الشمالية؟

خبرني - تتباين التقديرات بشأن حجم الترسانة النووية لكوريا الشمالية، بعد أن كشف الرئيس ترامب عن رقم محدد، في حين قدمت سول أعداد مختلفة.

وصرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو-باك، اليوم الخميس، بأن عدد الأسلحة النووية التي تمتلكها بيونغ يانغ، يقدّر بنحو 80 إلى 120 سلاحا نوويا، رافضا تقديم رقم محدد. بحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.

وفي كلمة له خلال جلسة برلمانية، قال وزير الدفاع "نرى أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 80 و120 سلاحا نوويا، ولكنني لا أستطيع تقديم رقم محدد".

وتأتي هذه التقديرات في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذكر فيها أن بيونغ يانغ تمتلك 57 سلاحا نوويا "شديد القوة".

وكانت هذه المرة الأولى التي يشير فيها ترامب إلى رقم محدد بشأن الترسانة النووية لكوريا الشمالية.

وأشار وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى أنه في ضوء تصريحات ترامب، فإن التقديرات التي تجريها سول وواشنطن بشأن المخزون النووي لكوريا الشمالية "تبدو مختلفة بعض الشيء".

ويُعد الكشف عن أرقام محددة بشأن الترسانة النووية لكوريا الشمالية أمرا نادرا، نظرا إلى الطبيعة السرية لهذه المعلومات، فضلا عن أن مثل هذه التصريحات قد يتم تفسيرها على نحو خاطئ باعتبارها اعترافا بكوريا الشمالية كدولة نووية.

وتؤكد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن كوريا الشمالية ليست دولة نووية معترفا بها.

وردا على سؤال من أحد نواب المعارضة حول ما إذا كانت سول تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية:،رد الوزير آن، "لا يمكننا الاعتراف بذلك رسميا أبدا".

وعندما سُئل عن رأيه في تصريحات ترامب الأخيرة، امتنع آن عن التعليق، قائلا إنه من غير اللائق لوزير كوري جنوبي تقييم تصريحات الرئيس الأمريكي.

وجدد تأكيد بلاده بأنها لا تنوي تطوير أسلحتها النووية، وأنها مُصرة على مواصلة تعزيز دفاعاتها في إطار الردع النووي مع الولايات المتحدة.