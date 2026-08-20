الاردن .. تدهور شاحنة يغلق طريق الأزرق - الزرقاء

خبرني - تعاملت طواقم إدارة الدوريات الخارجية الخميس، مع تدهور مركبة شحن على طريق الأزرق-الزرقاء، في المنطقة المواجهة لمخيم الأزرق باتجاه منطقة الأزرق.
وأوضحت الإدارة، أن الحادث أدى إلى حدوث إعاقة مرورية جزئية في حركة السير على هذا الطريق الرئيسي الحيوي، مما استدعى تدخلا من كوادر الميدان لتنظيم حركة المركبات وتسهيل المرور لجميع السائقين.
وأشارت الدوريات الخارجية إلى أن كوادرها الشرطية والميدانية تتواجد في الموقع للعمل على إزالة العوائق الناجمة عن تدهور مركبة الشحن، وسحبها عن حرم الطريق الإسفلتي بالتنسيق الممتد مع الأجهزة المعنية.
وتسعى الطواقم الفنية والشرطية إلى إعادة فتح المسار المغلوق بشكل كامل لضمان انسيابية الحركة المرورية وتفادي أي ارتداد أو اكتظاظ للمركبات المارة على هذا الممر الذي يربط المحافظات.