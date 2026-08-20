الأردن.. مزاد علني لبيع مقر شركة تأمين في وادي صقرة بقيمة تقارب 5 ملايين دينار

خبرني - أعلنت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمّان إحالة قطعية لمدة 10 أيام، ضمن احدى القضايا التنفيذية، والمتعلقة ببيع عقار عائد لاحد شركات التأمين (تحت التصفية)، لصالح أحد البنوك.

وبحسب إعلان المحكمة، يقع العقار في منطقة وادي صقرة بالعاصمة عمّان، وتبلغ مساحته نحو 4,213 متراً مربعاً، ويضم مبنى ومرافق ومواقف سيارات، إضافة إلى أجزاء مخصصة للمكاتب والخدمات.

وأشار الإعلان إلى أن العقار سيُطرح للبيع بالمزاد العلني وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، على أن تستكمل عملية الإحالة وفق المدد والشروط المحددة في الإعلان القضائي.

ويأتي طرح العقار ضمن إجراءات التنفيذ القضائي لتحصيل المبالغ المستحقة، حيث يتضمن الإعلان تفاصيل العقار ومكوناته ومساحاته، إلى جانب شروط وإجراءات المزايدة والتقدم للمزاد.

وتُظهر البيانات الواردة في الإعلان أن قيمة العقار تقترب من 5 ملايين دينار، ما يجعل عملية البيع من أبرز المزادات العقارية المرتبطة بإجراءات التنفيذ القضائي في العاصمة.