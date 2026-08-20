سرقة «راتب شهر» من أردنية داخل مستشفى السلط.. والسارق يسحب 410 دنانير من حسابها

خبرني - ناشدت مواطنة الأجهزة الأمنية البحث عن شخص أقدم على سرقة حقيبتها أثناء وجودها في مستشفى السلط لتلقي العلاج، مطالبة بالعمل على استعادة أموالها التي قالت إنها تمثل راتبها الشهري وتعتمد عليه لتغطية نفقاتها خلال الشهر المقبل.

وقالت المواطنة، في تصريحات إذاعية، إنها توجهت إلى مستشفى السلط لتلقي العلاج، وأثناء انتظارها لتسلّم الدواء من الصيدلية، فوجئت بشخص ينتشل حقيبتها من يدها ويفر بها.

وأوضحت أن الحقيبة كانت تحتوي على مبلغ مالي، إضافة إلى بطاقة الصراف الآلي، مشيرة إلى أن الرقم السري للبطاقة كان مدونًا عليها.

وأضافت أن السارق تمكن من استخدام البطاقة وسحب مبلغ 410 دنانير من حسابها، مؤكدة أن المبلغ المسحوب يمثل راتبها الشهري الذي كانت تعتمد عليه لتلبية احتياجاتها ومصاريفها خلال الشهر المقبل.

وناشدت المواطنة الأجهزة الأمنية تكثيف البحث للوصول إلى السارق واستعادة الأموال، مؤكدة أن الحادثة ألحقت بها ضررًا ماليًا كبيرًا، في ظل اعتمادها على المبلغ المسروق كمصدر دخلها للشهر المقبل.