حرائق السيارات في أمريكا.. 3.2 مليون مركبة مهددة بالاشتعال

خبرني - لم تعد السيارة بحاجة إلى التحرك أو حتى أن تكون قيد التشغيل حتى تتحول إلى مصدر محتمل للخطر.

إذ تشهد الولايات المتحدة تزايدًا في عمليات استدعاء المركبات بسبب احتمالات اندلاع حرائق فيها أثناء توقفها، ما يضع ملايين السائقين أمام تحدٍ يتعلق بالمكان الآمن لركن سياراتهم.

وكشفت بيانات شركة «Carfax» أن نحو 3.2 مليون سيارة في الولايات المتحدة تخضع حاليًا لاستدعاءات تتضمن تحذيرًا بضرورة ركنها خارج المباني وبعيدًا عن المركبات الأخرى، في مؤشر على تنامي ظاهرة كانت محدودة في السابق، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».

هل السيارات مهددة بالاشتعال في أمريكا؟

وكانت سارة لامرسن من بين مالكي هذه السيارات، إذ تلقت في أواخر العام الماضي إخطارًا باستدعاء سيارتها الهجينة القابلة للشحن، بسبب احتمال اشتعال بطاريتها عالية الجهد في أي وقت، حتى عندما تكون السيارة متوقفة.

وعقب تلقيها التحذير، أرسلت إلى الوكالة رسالة مازحة قالت فيها إنها تأمل ألا تشتعل السيارة قبل تحديد موعد لإصلاحها، إلا أن مخاوفها تحولت إلى حادث فعلي بعد أيام، عندما اشتعلت السيارة ودُمرت بالكامل أثناء قيادة ابنتها لها، وفقًا لدعوى قضائية مرتبطة بالحادث.

وشمل الاستدعاء أكثر من 320 ألف سيارة، وطُلب من مالكيها ركن مركباتهم خارج المباني وعدم شحنها إلى حين إتمام الإصلاح. وتختلف هذه الحالات عن المخاطر المعروفة المرتبطة بالسيارات، مثل أعطال المكابح أو الوسائد الهوائية، إذ يمكن أن يستمر الخطر حتى بعد إيقاف السيارة ومغادرة السائق لها.

ويستخدم خبراء السلامة مصطلح «حرائق ما بعد إيقاف التشغيل» (Key-off fires) لوصف هذه الحوادث، إذ تظل بعض الدوائر الكهربائية نشطة حتى بعد إطفاء المحرك، الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة أو حدوث تماس كهربائي يؤدي إلى اشتعال مكونات السيارة.

وتتضمن مصادر الخطر المحتملة في السيارات الحديثة الأسلاك الكهربائية، ومحركات المقاعد، ومرحلات التشغيل، والبطاريات عالية الجهد، إلى جانب مكونات إلكترونية أخرى.

ويرى خبراء أن تنامي اعتماد السيارات على الأنظمة الإلكترونية والبطاريات، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة داخل حيز المحرك وزيادة عدد المكونات الموجودة في مساحات ضيقة، قد يزيد احتمالات وقوع هذه الحرائق.

1.7 مليون سيارة خلال 7 أشهر

شهد عام 2026 ارتفاعًا واضحًا في هذا النوع من الاستدعاءات، إذ أُطلقت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 17 حملة استدعاء تضمنت تحذيرات بضرورة ركن السيارات خارج المباني، وشملت نحو 1.7 مليون مركبة.

وخلال يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وحدهما، أُعلن عن 8 حملات من هذا النوع، من بينها تحذير عاجل شمل نحو مليون سيارة بسبب مشكلة في وصلة كهربائية مرتبطة بمضخات التوجيه المعزز.

وكانت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) قد أنشأت تصنيف «اركن السيارة خارجًا» عام 2015، بهدف تنبيه مالكي السيارات إلى مخاطر اندلاع حريق مفاجئ داخل أحد المباني.

وفي عام 2022، عززت الوكالة هذا التحذير بإضافة خانة خاصة تحمل عبارة «اركن السيارة خارجًا» إلى قوائم الاستدعاءات الإلكترونية، للتأكيد على خطورة هذه الحالات وحث مالكي المركبات على إجراء الإصلاحات المطلوبة.

لماذا تشتعل السيارات وهي متوقفة؟

ولا تنتهي المشكلة بمجرد إصدار الاستدعاء، إذ قد تحتاج شركات السيارات إلى أشهر من أجل توفير الحلول اللازمة وتوزيع قطع الإصلاح على الوكلاء، وهو ما قد يترك بعض السائقين أمام تحذير مستمر لفترة طويلة.

وتصبح المسألة أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون في شقق أو مجمعات سكنية تعتمد على مواقف السيارات المغلقة، خصوصًا إذا لم يتوفر لهم موقف خارجي آمن يمكنهم استخدامه.

ويشير خبراء السلامة إلى أن مالكي السيارات قد يجدون أنفسهم أمام بدائل محدودة للغاية، خصوصًا عندما تكون المركبة معرضة لأكثر من خطر في الوقت ذاته.

وتتضاعف صعوبة الوضع عندما تكون السيارة التي يُنصح بإبعادها عن المنزل معرضة في الوقت نفسه لمخاطر أخرى، مثل السرقة، ما يضع مالكيها أمام احتمالين صعبين: ركن السيارة في الخارج لتقليل خطر وصول حريق محتمل إلى المنزل، أو إبقاؤها داخل المرآب مع احتمال اندلاع حريق قد لا يتم اكتشافه في الوقت المناسب.

وتكشف هذه الظاهرة جانبًا إضافيًا من مخاطر السيارات الحديثة، إذ إن تنامي الاعتماد على البطاريات والأنظمة الإلكترونية يعني أن المخاطر لم تعد مرتبطة فقط بما يحدث أثناء القيادة، بل يمكن أن تبدأ أيضًا بعد إطفاء السيارة وتركها متوقفة لساعات.