فترة تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس تنتهي الليلة ولا تمديد

خبرني - تنتهي عند عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس، وفق وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

وأكدت الوحدة، عدم تمديد فترة تقديم الطلبات لعدم وجود أي مبرر لذلك، داعية الطلبة الذين لم يتقدموا بطلباتهم حتى اليوم إلى الإسراع في تقديم الطلب وتخزينه حسب الأصول قبل انتهاء المدة الرسمية المعلنة.

وأوضحت أن آخر موعد لتسديد رسم تقديم طلبات الالتحاق عبر خدمة الدفع الإلكتروني "إي-فواتيركم" هو الساعة الثالثة من عصر الأحد المقبل 23 آب، مشيرة إلى أن عدم تسديد الرسم ضمن الموعد المحدد سيؤدي إلى إلغاء الطلب واستبعاده من عملية المنافسة.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد طلبات الالتحاق المقدمة لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية تجاوز 58 ألف طلب، وفق مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مهند الخطيب.