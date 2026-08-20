أكثر من 281 ألف زائر للبترا خلال 7 أشهر

خبرني - بلغ عدد زوار مدينة البترا 281,123 زائرا، منهم 109,350 أردنيا و171,773 أجنبيا، وذلك منذ كانون الثاني وحتى تموز، وفقا لبيانات رسمية.

وبحسب البيانات، تراجع العدد بنسبة 3.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ العدد العام الماضي 291,912 زائرا، منهم 79,632 أردنيا و212,280 أجنبيا.

وكانت جمعية الفنادق الأردنية قالت في آب الحالي لـ"المملكة" إن البترا تسجل أدنى نسب الإشغال، إذ تبلغ في فنادق الخمس نجوم قرابة 13%، وفي فنادق الأربع نجوم قرابة 5%، وفي فنادق الثلاث نجوم قرابة 2%، مرجعة السبب إلى اعتماد البترا الكبير على السياحة الأوروبية والأجنبية.

وأوضحت الجمعية أن البترا تضم قرابة 3,400 غرفة فندقية موزعة على 83 فندقًا مرخصًا.

وأشارت البيانات الأولية للبنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال تموز 2026 بنسبة 24.9%، ليبلغ 926.2 مليون دولار، فيما اقتصر الانخفاض خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي على 0.2%، ليبلغ الدخل السياحي 4.418 مليار دولار.

وأظهرت البيانات انخفاض الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 من الأردنيين المغتربين بنسبة 8.9%، ومن الجنسية الأميركية بنسبة 20.6%، والجنسيات الأوروبية بنسبة 24.7%، والجنسيات الأخرى بنسبة 39.7%.

في المقابل، ارتفع الدخل السياحي من العرب بنسبة 12.8%، ومن الجنسيات الآسيوية بنسبة 3.9%.