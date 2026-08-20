وفيات يوم الخميس 20-8-2026 في الأردن

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننشر أسماء من وافتهم المنيّة في الأردن اليوم الخميس 20-8-2026 ، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.



ميرا بهاء الدين أبو عميرة

ناصر احمد الفياض الوريكات

الحاج محمود عبد الرحمن أبو عنزة الحياصات

محمد عبدالله طعيمه العطيات

محمود عبد الرحمن أبو عنزة الحياصات

الشاب محمد خالد كتوعه الحياري

الحاجة اعتدال عبد الرزاق القطيشات

مأمون خليل عثمان ابو شنب

المحامي يحيى فارس القيسي

محمد بيك قاسم صبيح أبو القاسم

إبراهيم عاكف المجالي

أحمد محمود النجار

أحمد محمد علي مقدادي

أسعد احمد محمود الاخرس

أُم نادر العوامره الحراسيس

إياد عاطف الصانع الترابين

ايهاب جمال ضميري

بسام عبدالرزاق السلايمة

جمانة عزمي غطاشة

حمدي ياسين عون

سلمان علي سليمان البكار

سليمان محمد الرقب

سمير عطاالله يوسف القصير

سهير فؤاد سلمان دبابنه

ضيف الله محمد الفرجات

عبدالسلام فهيد العفيشات العجارمة

عبدالفتاح عطاالله السميرات

عبدالناصر عارف الجبور

عزيز محمد الناطور

علي إبراهيم سليمان الرياحنة

عمار محرم الملاح

غازي طاهر محمود نزال

فتحي سعيد محمد إبراهيم

فراس محمد بريك بني عامر

فواز جدعان جرو

محمد عبدالله طعيمه العطيات

محمد حسين محمود سماره

محمد عبدالله احمد الشرع

محمد خالد مصلح الحياري

محمود عبدالرحمن أبو عنزة الحياصات

مدالله علي الهواري

مصطفى المنسوب

ناصر احمد فياض الوريكات

نايف إسماعيل المرعي

نسيم جمال عيسى دخل الله

هشام حسين عبدالرحمن صبري

