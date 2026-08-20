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أطباء في سريلانكا يستخرجون من مثانة رجل حصاة بحجم بيضة نعامة

  • 20 أغسطس 2026
  • 07:14
أطباء في سريلانكا يستخرجون من مثانة رجل حصاة بحجم بيضة نعامة

خبرني - استخرج أطباء في سريلانكا حصاةً تزن 3.1 كيلوغرام من مثانة رجل، ويعتقدون أنها الأكبر من نوعها التي جرى تسجيلها حتى الآن.

وأجريت العملية الأسبوع الماضي في مستشفى بمدينة ترينكومالي شرقي البلاد.

وكان المريض، البالغ من العمر 55 عاماً، قد أدخل إلى المستشفى بعد إصابته بسكتة دماغية. وأثناء تلقيه العلاج، اكتشف الأطباء وجود حصوات في مثانته بعدما لاحظوا أنه يعاني صعوبة في التبول.

وخلال الجراحة، استخرج الأطباء حصاة يعادل وزنها تقريباً وزن طفل مكتمل النمو، ويقارب حجمها حجم بيضة نعامة.

وقال الدكتور براهالاهان بالاكريشنان، الذي قاد الفريق الجراحي، لبي بي سي السنهالية: "بحسب السجلات المتاحة، هذه أكبر حصاة في المثانة جرى توثيقها واستئصالها جراحياً على الإطلاق".

وأضاف أن المريض "بصحة جيدة جداً".

ولا يزال المريض في المستشفى، حيث يواصل تلقي العلاج لحالات صحية أخرى، بحسب الأطباء.

وقال الدكتور بالاكريشنان إن الحصاة يُرجح أن تكون قد بقيت في مثانة المريض مدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

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