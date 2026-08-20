الدوري الإنجليزي الممتاز ينشر أحكام مراجعة قرارات الحكّام وتقنية VAR

خبرني - سيتم هذا الموسم لأول مرة إتاحة الأحكام الكاملة الصادرة عن لجنة الحوادث المؤثرة في المباريات (Key Match Incidents Panel) بشأن قرارات الحكام وحكام الفيديو المساعدين (VAR) للجماهير.

ويُعد ذلك واحداً من ثلاثة إجراءات اعتمدها الدوري الإنجليزي الممتاز لتعزيز الشفافية، إلى جانب نشر التفسيرات المباشرة لقرارات الحكام، وبث لقطات من كاميرا الحكم (RefCam) تتضمن تسجيلات صوتية لحديثه مع اللاعبين.

وتجتمع اللجنة المكوّنة من خمسة أعضاء منذ موسم 2022/2023، إلا أن أحكامها الكاملة كانت تُحفظ بصورة سرّية، رغم وجود ميل لدى بعض الأندية لتسريب هذه المعلومات.

ويجري تقييم كل حادثة رئيسية والتصويت عليها، مع تقديم الملاحظات للأندية والحكام.

ويرى الدوري الإنجليزي الممتاز أن نشر هذه الوثائق سيمنح الجمهور شفافية كاملة بشأن آلية تقييم القرارات التحكيمية.

كما سيتم نشر مقتطفات مختارة من التصريحات المباشرة للحكم و/أو حكم الفيديو المساعد عبر حساب مركز المباريات (Match Centre) على منصة إكس، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للدوري الإنجليزي الممتاز وتطبيقه الرسمي، بهدف توضيح المبررات التي استندت إليها القرارات.

وفي السابق، كان الحساب يكتفي بنشر ملخص عام للحادثة بدلاً من عرض التفسيرات الفورية وطريقة تفكير الحكام أثناء اتخاذ القرار.

وسيشمل ذلك شرح الحَكم للأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار معين، أو توضيح حكم الفيديو المساعد لمبررات عدم تدخله في موقف ما.

كما أن التوسع في استخدام كاميرا الحكم (RefCam) سيسمح لأول مرة ببث مقاطع صوتية للحوارات التي تدور بين الحكم واللاعبين.

ولن يكون هذا البث مباشراً، كما لن يتضمن أي جزء من المحادثات بين الحكم وحكم الفيديو المساعد، لكنه سيُستخدم مرة أو مرتين خلال كل جولة من مباريات الدوري.

ويسعى الدوري الإنجليزي الممتاز وهيئة الحكام المحترفين إلى اتخاذ خطوات لزيادة الشفافية بشأن القرارات التحكيمية، رغم استمرار القيود الناتجة عن رفض المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) السماح بالبث المباشر للنقاشات الخاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

ومن المقرر أن يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز مناقشاته مع المجلس الدولي لكرة القدم بشأن السماح بمشاركة مزيد من الاتصالات المتعلقة بتقنية VAR مع الجمهور.

تجتمع لجنة الحوادث المؤثرة في المباريات (KMI Panel) أسبوعياً لمراجعة وتحليل كل قرار تحكيمي مهم، بدءاً من الأهداف وركلات الجزاء وصولاً إلى حالات الطرد.

وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء: ثلاثة من اللاعبين والمدربين السابقين، بالإضافة إلى ممثل واحد عن الدوري الإنجليزي الممتاز وممثل آخر عن هيئة الحكام المحترفين.

وقد أنشأت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذه اللجنة في عام 2022 بهدف سحب مسؤولية تقييم الأداء الإحصائي للحكام من الجهة التحكيمية نفسها.

ولا تهدف اللجنة إلى تقييم كل حالة بالطريقة التي قد ينظر بها إليها المشجعون أو المدربون، بل تأخذ في الاعتبار قوانين اللعبة، والأهم من ذلك، الطريقة التي يتوقع الدوري الإنجليزي الممتاز أن تُدار بها مبارياته تحكيمياً.

ولهذا السبب، فإن قائمة الأخطاء التي ترصدها اللجنة ليست واسعة النطاق بالقدر الذي قد يتوقعه المشجعون.

وتبدأ اللجنة أولاً بمراجعة قرار طاقم التحكيم داخل الملعب، ثم تنتقل إلى تقييم قرار حكم الفيديو المساعد.

ونظراً لأن تقنية VAR تعمل وفق معيار أكثر صرامة يتمثل في وجود "خطأ واضح وجلي"، فهناك حالات قد ترى فيها اللجنة أن حكم الساحة أخطأ في قراره، لكنها في الوقت ذاته تعتبر أن حكم الفيديو كان محقاً في عدم التدخل.

كما تنظر اللجنة في الحالات التي لا يمكن لتقنية VAR مراجعتها، مثل البطاقات الصفراء الثانية التي لم تُحتسب.

بعد ذلك، يُحسم التقييم عبر تصويت يعتمد على الأغلبية البسيطة لتحديد ما إذا كان القرار صحيحاً أم خاطئاً.

وتُظهر تقييمات الموسم الماضي، والتي اطّلعت عليها بي بي سي سبورت، تسجيل 25 خطأً من جانب تقنية VAR، مقارنة بـ 18 خطأً في موسم 2024/2025.

ورغم هذا الارتفاع، فإن الأداء لا يزال يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بالمواسم السابقة، التي شهدت 31 خطأً في موسم 2023/2024 و38 خطأً في موسم 2022/2023.

كما تتضمن نتائج اللجنة تعليقات من أعضائها لشرح الأساس والمنطق اللذين استندوا إليهما عند اتخاذ قراراتهم.

وتُستخدم هذه التقييمات أيضاً في تحديد المكافآت المرتبطة بالأداء والتي تُمنح للحكام في نهاية كل موسم.