ما هو (تشات جي بي تي) للمراهقين؟

خبرني - كشفت شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية أوبن إيه آي، عن نسخة خاصة بالمراهقين من روبوت الدردشة تشات جي بي تي. الخدمة تأتي مع تزايد قلق الآباء والمعلمين بشأن استخدام هذه الفئة العمرية للذكاء الاصطناعي. وتَعِد الشركة بمساعدة النسخة الجديدة الشباب الصغار على التفكير في حل المشكلات، بدلاً من مجرد تقديم الإجابات، وتعزيز الضوابط اللازمة للحد من الاعتماد العاطفي.

وتجمع نسخة المراهقين من "تشات جي بي تي" بين ميزات جديدة وأخرى موجودة، مثل "وضع الدراسة" الذي يساعد على أداء الواجبات المنزلية. مثلاً سوف يساعد الطلاب على صياغة أطروحة، لكنه لن يكتب مقالاً نيابةً عنهم، وسوف يرشدهم خطوة بخطوة لحل المعادلات بدلاً من الانتقال مباشرةً إلى الإجابة. وإذا حاول المراهق اختصار الطريق، فستقوم "تذكيرات الواجبات المنزلية المسؤولة" بتوجيهه. وسيقدّم اختبارات لمساعدة الطلاب على تعميق فهمهم لمادةٍ محدّدة.

وحتى لو كان لدى المراهقين حساب حالي على "تشات جي بي تي"، ستطبّق المنصة تلقائياً وضع المستخدمين دون سن 18 عاماً. وتستخدم "أوبن إيه آي" نموذجاً لتوقع العمر يعتمد على حوالي ألفي مؤشر، بما في ذلك محتوى الدردشة وأوقات اليوم. وستعمل هذه التغييرات أيضاً مع المراهقين الذين أنشؤوا حساباً بتاريخ ميلاد خاطئ أو كاذب، أو الذين يستخدمون "تشات جي بي تي" من دون تسجيل الدخول. وإذا أخطأ "تشات جي بي تي" في تحديد هوية شخصٍ بالغٍ على أنه مراهق، فيمكن للشخص المتضرّر تقديم اعتراض والتحقق من عمره.

ويستطيع الآباء الذين يربطون حساباتهم على "تشات جي بي تي" بحسابات أبنائهم المراهقين تفعيل أدوات الرقابة الأبوية وتطبيق إعدادات إضافية، مثل تحديد أوقات حظر الاستخدام. وستُفعّل بعض هذه الإعدادات تلقائياً. وسيتضمن "تشات جي بي تي" للمراهقين إعدادات أمان محسّنة بشكل تلقائي، مثل التدخلات عند حديث المراهقين عن إيذاء النفس، أو اضطرابات الأكل، أو العنف.

وصُممت مواصفات النموذج الجديد للمراهقين لتجنب استخدام اللغة الرومانسية، والحد من الاعتماد العاطفي، وتجنّب أي إيحاء بأن روبوت الدردشة يمتلك مشاعر أو وعياً. وسواء استخدم المراهقون "تشات جي بي تي" للمساعدة على الواجبات المدرسية أو أي غرض آخر، سيتم تنبيههم كل 90 دقيقة لأخذ استراحة.

ويأتي إطلاق "تشات جي بي تي" المخصص للمراهقين في وقتٍ تواجه فيه "أوبن إيه آي" تدقيقاً متزايداً بشأن تأثير منتجاتها في الصحة النفسية والتطور المعرفي للمستخدمين الأصغر سناً. وكانت الشركة قد حدّثت إجراءات الحماية في روبوت الدردشة في أغسطس/آب الماضي بعد أن رفع والدا مستخدم يبلغ من العمر 16 عاماً دعوى قضائية ضدها، متهمَين إياها بمساعدة ابنهما على التخطيط لانتحاره في إبريل/نيسان 2025.