اكتشاف تأثير جديد على الدماغ لدواء يستخدمه الملايين

خبرني - كشف باحثون آلية جديدة لعمل "ميتفورمين" أحد أكثر الأدوية استخداما لعلاج مرض السكري من النوع الثاني وأثره على الدماغ.

وذلك بعدما أظهرت دراسة أن الدواء لا يعتمد فقط على الكبد والأمعاء لخفض مستويات السكر في الدم، بل يؤثر أيضا في منطقة محددة من الدماغ. وقد يغير هذا الاكتشاف الطريقة التي يفهم بها الباحثون تأثير "ميتفورمين"، كما يمكن أن يساعد مستقبلا في تطوير علاجات أكثر دقة لمرض السكري.

ويُستخدم "ميتفورمين" منذ سنوات لمساعدة الجسم على التحكم في مستويات السكر وتحسين استجابته للإنسولين. وكان الاعتقاد السائد أن تأثير الدواء المضاد للسكري يرتبط بشكل أساسي بما يحدث في الكبد والأمعاء، لكن الباحثين في كلية بايلور للطب في الولايات المتحدة وجدوا مسارا إضافيا في الدماغ يشارك في هذا التأثير.

ووجدت الدراسة أن "ميتفورمين" ينشط نوعا من الخلايا العصبية يعرف باسم SF1 في منطقة ما تحت المهاد، بالتزامن مع تثبيط نشاط بروتين يسمى Rap1. ويلعب هذا البروتين دورا في تنظيم طريقة تعامل الجسم مع الغلوكوز.

وأشار الباحثون إلى أن قدرة "ميتفورمين" على خفض مستويات السكر في الدم تعتمد، على ما يبدو، على تثبيط نشاط Rap1 في هذه المنطقة من الدماغ.

وقال الدكتور ماكوتو فوكودا، الأستاذ المساعد في طب الأطفال والتغذية في كلية بايلور للطب، إن الخلايا العصبية SF1 تنشط عند وصول "ميتفورمين" إلى الدماغ، ما يشير إلى مشاركتها بشكل مباشر في تأثير الدواء.

وأوضح فوكودا أن النتائج تغير الفهم السابق لطريقة عمل "ميتفورمين"، مشيرا إلى أن الدماغ يمكن أن يستجيب لتركيزات أقل بكثير من الدواء مقارنة بالكبد والأمعاء.

واعتمد الباحثون في تجاربهم على فئران مصابة بالسكري ومعدلة وراثيا، حيث وجدوا أن حقن "ميتفورمين" مباشرة في الدماغ أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستويات السكر في الدم، رغم استخدام جرعة أقل بآلاف المرات من الجرعة التي تعطى عن طريق الفم.

ويرى الباحثون أن فهم هذا المسار العصبي قد يمهد مستقبلا لتطوير أدوية تستهدف آلية تنظيم السكر في الدم بشكل أكثر دقة، إلى جانب المساعدة في تفسير بعض الجوانب التي ظلت غير واضحة في طريقة عمل "ميتفورمين".

الجدير بالذكر آن ملايين الأشخاص حول العالم يعتمدون على "ميتفورمين" للسيطرة على مستويات السكر في الدم، ويستخدم بشكل أساسي لعلاج السكري من النوع الثاني، كما قد يوصف في بعض الحالات لمقدمات السكري وسكري الحمل ومتلازمة المبيض متعدد الكيسات (PCOS).

ولا يرتبط "ميتفورمين" عادة بزيادة الوزن، مقارنة ببعض أدوية السكري الأخرى، لكنه قد يسبب بعض الآثار الجانبية، أبرزها الغثيان والقيء والإسهال وآلام المعدة وفقدان الشهية والشعور بطعم معدني في الفم.