نجمة إباحية تحتفل بخسارة سياسي أميركي في الترشح لمنصب حاكم فلوريدا

خبرني - احتفلت العارضة الإباحية صوفي رين بخسارة المرشح الجمهوري لمنصب حاكم فلوريدا جيمس فيشبك، الذي كان قد اقترح فرض "ضريبة خطيئة" بنسبة 50% على أرباح العاملين في مجال المحتوى للبالغين.

وخسر فيشبك الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي أجريت الثلاثاء، بعدما حصل على 10.5% فقط من الأصوات، ليحتل المركز الثالث بفارق كبير.

وفي تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست"، قالت رين، صانعة المحتوى الإباحي على منصة OnlyFans البالغة من العمر 23 عاما، إنها سعيدة بالحفاظ على أموالها، مؤكدة أنها لم تكن تعتقد أن الناخبين سيدعمون "استهداف النساء ومعاقبتهن على القيام بعمل قانوني تماما".

وكان فيشبك قد تعهد بفرض ضريبة بنسبة 50% على أرباح نجوم منصة "OnlyFans"، قائلا إن الهدف منها هو "التقليل من الإقبال على صناعة الإباحية وردعها". كما انتقد المنصة ومستخدميها، معتبرا أن المقترح سيستهدف أيضا الرجال الذين يشترون هذا المحتوى.

واستهدف فيشبك رين بالاسم، مدعيا أنها ستدفع 42 مليون دولار ضرائب للولاية بموجب مقترحه. وردت رين بأنها لا تعارض دفع الضرائب، وأنها تدفع بالفعل ملايين الدولارات شهريا، لكنها رفضت فكرة فرض "ضريبة خطيئة" خاصة على أشخاص مثلها بسبب عدم موافقة سياسي على طبيعة عملهم.

ورأت أن رفع رواتب المعلمين أو تمويل وجبات الأطفال أهداف تدعمها، لكنها دعت إلى وضع "سياسة جادة" بدلا من استخدام النساء ومنشئي المحتوى كـ"أداة للضرب السياسي".

وفاز النائب الجمهوري بايرون دونالدز، المدعوم من الرئيس دونالد ترامب، بترشيح الحزب لمنصب حاكم فلوريدا بعد حصوله على 47.8% من الأصوات، متقدما بسهولة على 10 مرشحين آخرين، فيما حل نائب الحاكم جاي كولينز ثانيا بنسبة 25.2%.

وجاء فيشبك ثالثا بنسبة 10.5%، بينما حل رئيس مجلس النواب السابق في الولاية بول رينر رابعا بنسبة 8.5%.