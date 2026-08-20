عواقب وضع الطعام الساخن في الثلاجة

خبرني - حذرت يلينا سبيتسينكو مديرة مركز الكفاءة في سلامة الأغذية التابع للمركز الروسي لسلامة الأغذية من أن وضع الطعام الساخن في الثلاجة قد يفسد منتجات أخرى.

ووفقا لها، ترتفع درجة الحرارة في الثلاجة بشكل حاد عند وضع طنجرة ساخنة فيها. وهذا الأمر بالغ الأهمية، خاصة في الثلاجات القديمة ذات الضاغط الواحد. فالثلاجة غير قادرة على تعويض الحرارة المتراكمة، ما يهيئ بيئة مثالية لنمو البكتيريا على الطعام الموجود على رفوفها.

وتقول: "لا يكمن الخطر الرئيسي للطعام الساخن في الثلاجة في الطعام نفسه، بل في الأطعمة الأخرى الموجودة على الرفوف. فارتفاع درجة الحرارة ولو بضع درجات يحفز نمو البكتيريا على الحليب واللحوم الباردة. وعند وضع حساء ساخنا في الثلاجة، فقد يفسد الحليب الموجود على الرف المجاور قبل انتهاء صلاحيته".

ووفقا لها، ينتج عن الطعام الساخن بخار يتكثف على جدران الثلاجة وعلى الأطعمة الأخرى، ما يسبب رطوبة زائدة. ويعتبر التكثف بيئة مثالية لنمو العفن والبكتيريا، وإذا تشكلت قطرات الماء أو الجليد على الجدران أسرع من المعتاد، فمن المرجح أن يكون السبب هو الطعام الساخن.

وتقول: "يشكو الكثيرون من العفن في الثلاجة ولا يعرفون مصدره. ومع أن السبب غالبا ما يكون واحدا - تقلبات درجات الحرارة المستمرة والرطوبة الناتجة عن الأواني الساخنة. و العفن لا يفسد الطعام فقط، بل إن بوغه قد تسبب الحساسية".

وتشير، إلى أنه لتبريد الطعام بشكل صحيح، يفضل تركه يبرد في درجة حرارة الغرفة بدلا من وضعه في الثلاجة مباشرة، وهذه العملية تستغرق عادة ساعتين تقريبا، وبعدها يمكن وضعه في الثلاجة.