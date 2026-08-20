النفط يستقر مع تقييم توقعات الحرب بين واشنطن وطهران

خبرني - استقرت أسعار النفط في بداية تعاملات الخميس مع تقييم المستثمرين للتوقعات بشأن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز.

بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الأول 25 سنتا أو 0.3% إلى 91.87 دولار للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيلول سنتين إلى 85.81 دولار للبرميل. وارتفع عقد الخام الأميركي تسليم تشرين الأول الأكثر تداولا 14 سنتا أو 0.2% إلى 84.53 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان للجلسة الرابعة على التوالي الأربعاء وبلغا أعلى مستوياتهما عند التسوية منذ 24 تموز. وينتهي أجل عقد الخام الأميركي تسليم أيلول في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين في شركة نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت "ظلت أسعار النفط مرتفعة إذ تتلقى السوق الدعم من الهجمات المتفرقة في الشرق الأوسط، لكنها تفتقر إلى زخم جديد مع عدم حدوث تصعيد كبير".

وأضاف "من المرجح أن تحافظ السوق على اتجاه صعودي تدريجي في ظل حالة الضبابية بشأن محادثات إنهاء الحرب والاضطرابات التي تشمل الإمارات وعمان وإيران".

وأعاد قرار الإمارات تعليق جميع المعاملات المالية والاقتصادية مع إيران حتى إشعار آخر تسليط الضوء على العلاقات المتوترة بين البلدين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه لا تجري محادثات مع إيران وإن مضيق هرمز مفتوح. غير أن إيران قالت إن الممر المائي لا يزال مغلقا.

وأظهرت البيانات الأربعاء تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث تجنب معظم مالكي السفن عبوره لغموض وضع الملاحة فيه بعد إغلاقه بسبب الحرب مع إيران.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين ارتفعت وإن مخزونات نواتج التقطير انخفضت في الأسبوع الماضي. وزادت مخزونات الخام 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 آب مقارنة مع تقديرات أشارت إلى انخفاض 600 ألف برميل.