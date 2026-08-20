الجيش يعلن حاجته لتجنيد أردنيات في كلية الخدمات الطبية الملكية - تفاصيل

خبرني - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ممثلة بمديرية شؤون الأفراد والمركز العسكري للتجنيد، حاجتها إلى تجنيد عدد من الإناث من حملة شهادة الثانوية العامة، للالتحاق ببرنامج الدبلوم المتوسط في كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن الطبية المساندة بمجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي، لحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية.

وبحسب إعلان صادر عن القيادة العامة، تُمنح الملتحقات بعد التخرج من الكلية رتبة عريف.

ودعت الراغبات إلى التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لمديرية شؤون الأفراد والمركز العسكري للتجنيد، اعتباراً من الساعة الثامنة صباح الخميس الموافق 20 آب/أغسطس 2026، وحتى الساعة السادسة مساء الخميس الموافق 3 أيلول/سبتمبر 2026.

واشترط الإعلان أن تكون المتقدمة أردنية الجنسية، ومن مواليد الفترة من الأول من كانون الثاني/يناير 2007 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، وأن تكون لائقة صحياً، وألا يقل طولها عن 150 سنتيمتراً مع تناسب الوزن مع الطول، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية.

كما اشترط أن تكون المتقدمة عزباء وأن تبقى كذلك طيلة فترة الدراسة، وألا يكون لها شقيق أو شقيقة على مقاعد الدراسة في جامعة مؤتة/الجناح العسكري، أو كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، أو كلية الأميرة منى للتمريض، أو كلية الأمير الحسين الجوية، أو الكلية العسكرية الملكية، أو معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية، أو كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن الطبية المساندة، أو كليات المجتمع العسكرية وكلية الأمير فيصل الفنية، أو أي من كليات ومعاهد القوات المسلحة والبعثات الخارجية.

وتضمنت الشروط أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، وأن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط، بمعدل لا يقل عن 60% للفرع العلمي، أو المسار الأكاديمي/الحقل الصحي بمعدل لا يقل عن 60%.

وأكد الإعلان ضرورة إحضار الكفالة العدلية المطلوبة لمن يقع عليها الاختيار، مشيراً إلى أن جميع الطلبات السابقة تُعتبر لاغية، وعلى الراغبات التقدم بطلب جديد لعام 2026.