بعد سنوات الخلاف.. هاري وميغان يستعدان للعودة إلى بريطانيا

خبرني - يعتزم الأمير هاري وزوجته ميغان العودة إلى بريطانيا للإقامة فيها، وفق ما أفادت الصحافة المحلية الأربعاء، بعد 6 سنوات من تخليهما عن مهامهما الملكية ومغادرتهما لندن.

وأوردت صحيفة "ذي تلغراف" أن الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث وزوجته ميغان ماركل "يعتزمان مغادرة الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر والاستقرار في منزل خاص لا يتبع للعائلة الملكية، ويُعتقد أنه يقع خارج لندن".

الملك تشارلز يرحب

كما أفادت وسائل إعلام بريطانية من بينها "بي بي سي"، بأن طفلَيهما آرتشي (7 أعوام) وليليبت (5 أعوام)، سُجلا في مدرسة بريطانية استعداداً لبدء العام الدراسي مطلع أيلول (سبتمبر).

وأُبلغ الملك تشارلز الأحد بخطط دوق ودوقة ساسكس للعودة إلى العيش في بريطانيا، بحسب وكالة "برس أسوسييشن" التي أضافت أن العاهل البريطاني "يرحب بفرصة رؤية مزيد من أفراد عائلته".

لكن عودتهما لن تؤدي إلى أي تغيير في وضعهما، إذ لن يستأنفا القيام بمهام ملكية رسمية.

منذ 2020

يأتي هذا التطور بعد أسابيع فقط من زيارة هاري وميغان لبريطانيا مطلع تموز (يوليو) رفقة طفليهما، ولقائهما الملك تشارلز، وفقاً لفرانس برس.

يذكر أن الزوجين يقيمان في ولاية كاليفورنيا الأميركية منذ العام 2020، بينما لم يلتقِ الطفلان جدّهما منذ 2022.

وكان هاري (41 عاما) وميغان (45 عاما) غادرا بريطانيا إلى الولايات المتحدة عام 2020 على خلفية خلافات حادة مع العائلة الملكية، تفاقمت لاحقاً بعد نشر هاري مذكراته بعنوان "سبير".

فيما سبق لهاري أن أعرب عن رغبته في المصالحة مع والده الذي يتلقى العلاج منذ تشخيص إصابته بالسرطان قبل عامين، من دون الكشف عن نوع المرض.