أكسيوس: الجيش الأمريكي أقام ممرا ملاحيا في هرمز

خبرني - نقل موقع أكسيوس عن مسؤوليْن أمريكيين أن الجيش الأمريكي أقام بهدوء ممرا ملاحيا للدخول والخروج من مضيق هرمز لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا، "وهو نجاح ملحوظ حتى في ظل استمرار حالة الجمود في الحرب الأوسع نطاقا".

وأضاف الموقع أنه في إطار هذه العملية "التي بدأت منذ عدة أسابيع، دخلت وخرجت ما بين 15 و20 ناقلة نفط من المضيق عبر قناة جنوبية على طول ساحل عُمان".

وقال المسؤولان إن حوالي 10 ملايين برميل من النفط يوميا -أي ما يقارب نصف الحجم الذي كان يتم نقله قبل الحرب- يتم نقلها خارج المضيق وإدخالها إلى سوق الطاقة العالمي.

وعلى الرغم من أن كمية النفط الخارجة من المضيق لا تزال أقل من مستويات ما قبل الحرب، فإنها تُحدث فرقا ملحوظا في الإمدادات العالمية، حسبما يقول المسؤولان.

وأوضح المسؤولان أن هذه الجهود تتجاوز مجرد مرافقة الناقلات المغادرة المحملة بالنفط، "فالجيش الأمريكي يساعد الناقلات الفارغة على دخول الخليج من بحر العرب عبر المضيق، وتحميل النفط من دول المنطقة، ثم الخروج" به إلى الأسواق الدولية.

وقال أحد المسؤولين: "نحن نسيطر على الممر الجنوبي لمضيق هرمز منذ شهرين. قد يشكل الحرس الثوري مصدر إزعاج، لكنهم لا يسيطرون على المضيق. نحن من نسيطر عليه".