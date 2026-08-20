مقتل رئيس الاستخبارات الإكوادوري وخمسة أمريكيين بتحطم مروحية في كينيا

خبرني - قُتل رئيس جهاز الاستخبارات الإكوادوري ميشال سينسي كونتوغي وزوجته الأمريكية و4 مواطنين أمريكيين آخرين إضافة إلى الطيار في حادث تحطم مروحية في كينيا الأربعاء، بحسب ما أعلنته السلطات الأمريكية والإكوادورية.

ولقي الأشخاص السبعة حتفهم إثر تحطم المروحية التي كانت تقلّهم في رحلة وُصفت بأنها ترفيهية بمنطقة سامبورو وسط كينيا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن قائد شرطة محلي أن الطيار -الذي قُتل في الحادث- يحمل الجنسية الكينية.

وكان رئيس الاستخبارات الإكوادوري -البالغ 44 عاماً- مقرباً من الرئيس اليميني دانيال نوبوا الذي يتولى رئاسة البلاد، وكان ممثلاً له في الشركات العامة ولا سيما شركة النفط الوطنية "بترو إكوادور".

وشغل سينسي كونتوغي -الذي عُيّن رئيساً للاستخبارات عام 2024- منصب وزير الداخلية لأشهر قليلة، وقبل انخراطه في العمل العام كان رجل أعمال ثرياً يعمل في قطاع الأزياء.

ولقيت زوجته ستيفاني هوليهان حتفها أيضاً في الحادث، وكانت تبلغ 42 عاماً وتعمل مصممة أزياء، كما كانت صديقة للسيدة الأولى الإكوادورية لافينيا فالبونيسي.

وأعلنت الجمعية الوطنية الإكوادورية -عبر منصة "إكس"- أن العلَم المرفوع على مبنى البرلمان في العاصمة كيتو سيُنكّس ثلاثة أيام.

وذكرت هيئة الطيران المدني الكينية أن المروحية -وهي من طراز "إي سي-130-بي 4" وتصنعها مجموعة "يوروكوبتر" الأوروبية التي باتت تسمى "إيرباص للمروحيات"- تحطمت قرب جبل أولولوكوي، على مسافة نحو 250 كيلومتراً شمال العاصمة نيروبي.

وقال مدير إدارة التحقيق في حوادث الطيران فريدريك كابونجي إن فرق الإنقاذ عثرت على الطائرة مدمرة تماما جراء الاصطدام والحريق الذي اندلع عقب ذلك.

وأفاد الصليب الأحمر الكيني بأن جهود البحث والإنقاذ ‌‌تواجه ‌‌عقبات بسبب صعوبة التضاريس وحريق اندلع في موقع الحادث.



ومن جهتها، أفادت سفارة الولايات المتحدة في كينيا بأنها على تواصل مع السلطات المحلية وتقدم المساعدة القنصلية.