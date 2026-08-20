فرنسا وألمانيا تدينان دعوة بن غفير لقتل الفلسطينيين وتلوّحان بعقوبات

خبرني - أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمستشار الألماني فريدريش ميرتس تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التي دعا فيها إلى قتل عشرات الفلسطينيين يوميا في غزة.

وأوضح الوزير الفرنسي بارو -في مقابلة صحفية- أن بلاده منعت بن غفير من دخول أراضيها في 23 مايو/أيار الماضي، مبررا القرار بتصريحات الوزير الإسرائيلي الداعية إلى عمليات إقصاء وقتل يستهدف فيها من لا يشكلون خطرا، ناهيك عن نشر مقطع فيديو يُظهر احتجاز ناشطين إثر إبحارهم على متن "أسطول الصمود".

ولم يستبعد بارو اتخاذ إجراءات عقابية إضافية ضد مستوطنين إسرائيليين يمارسون العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مبيّنا أن بلاده فرضت عقوبات أوروبية في 28 مايو/أيار الماضي، إلى جانب قرارها المنفصل بمنع دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش منذ 9 يونيو/حزيران الماضي نتيجة ترويجه لضم الضفة وإعادة استعمار قطاع غزة.



دعوات غير مقبولة

ووصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس دعوات بن غفير بأنها "غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي"، بحسب ما نقله المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيل، مؤكدا رفض ألمانيا التام لخطط إسرائيل توسيع مستوطناتها في منطقة "إي 1" بالضفة الغربية المحتلة.

وأشار نائب المستشار ووزير المالية الألماني لارس كلينغبايل إلى أن هذه التصريحات تستوجب فرض عواقب تُناقَش حاليا على المستوى الأوروبي.

في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية العقوبات المفروضة من دول غربية، وقالت في بيان إن تلك الإجراءات "تغذي معاداة السامية"، مؤكدة تمسكها ومضيها في المستوطنات بناء على ما وصفته بـ"روابط تاريخية ودينية"، في حين تؤكد معظم هيئات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مخالفة هذه المستوطنات للقانون الدولي.