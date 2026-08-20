الدوري السعودي يدخل مرحلة إدارية جديدة.. تغييرات مرتقبة في الأهلي والاتحاد والنصر

خبرني - دخلت أندية الدوري السعودي الأهلي والاتحاد والنصر مرحلة إدارية جديدة، عقب إعلان وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، البدء في نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية الخاصة بالأندية الأربعة، الأهلي والاتحاد والهلال والنصر، إلى شركات الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة.

وبحسب المعطيات الجديدة، شهدت المرحلة الانتقالية تغييرات على مستوى مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية، من بينها حل مجلس إدارة النادي الأهلي الذي كان يرأسه خالد الغامدي، في ظل انتقال ملكية الشركة الرياضية إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو ما يعيد رسم شكل العلاقة بين المؤسسات غير الربحية وشركات الأندية.

نواف بن سعد حالة مختلفة

في المقابل، يبقى الأمير نواف بن سعد في المشهد الإداري لنادي الهلال، في ظل رئاسته لمجلسي الإدارة المرتبطين بالنادي، ما يجعله حالة مختلفة عن بقية الأندية في المرحلة الحالية.

جدل حول مستقبل إدارة الاتحاد

أما في نادي الاتحاد، فقد جاء انتقال الملكية في وقت لا تزال فيه إدارة فهد سندي تواجه انتقادات واسعة من جانب شريحة من جماهير النادي، وسط جدل حول المرحلة الإدارية المقبلة وطبيعة الصلاحيات والمسؤوليات بعد انتقال الملكية وتعتبر التجديدات أبعادًا غير معلنة لفهد سندي.

صندوق الاستثمارات محور القرار

ويعيد القرار كذلك تحديد الجهة التي ينظر إليها الجمهور باعتبارها صاحبة القرار الأعلى في الملفات الاستراتيجية للأندية، إذ أصبحت الإدارة الرياضية في صندوق الاستثمارات العامة محورًا رئيسيًا في رسم السياسات العامة للأندية التابعة له، في وقت تتجه فيه الأندية إلى مرحلة أكثر وضوحًا في الفصل بين الأدوار الإدارية والتنفيذية والرياضية.

ويترقب الشارع الرياضي السعودي خلال الفترة المقبلة انعكاسات هذه الخطوة على تركيبة مجالس الإدارات، وآلية اتخاذ القرارات الرياضية، إضافة إلى مستقبل إدارات الأهلي والاتحاد والنصر، في ظل التحول الجديد في هيكلة ملكية الأندية.