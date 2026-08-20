عبدول السيد يرد على سؤال عن أصله ويتهم منافسه بالفساد

خبرني - اتهم المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد -الأربعاء- منافسه الجمهوري مايك رودجرز بالفساد وقبول ملايين الدولارات من شركات الأدوية الكبرى، في مقابل التصويت لصالحها 19 مرة، وتوسيع نطاق الأدوية "الأفيونية" وسط وباء قاتل.

وأضاف السيد -المعروف بـ"عبدول السيد"، خلال مؤتمر صحفي في ديترويت بُث على شاشة الجزيرة مباشر، أن رودجرز تلقى أكثر من 5 ملايين دولار من الشركات الكبرى خلال 14 عاما في الكونغرس، وخرج بثروة قدرها 14.6 مليون دولار، اشترى بها قصرا في فلوريدا ويختين، متسائلا بسخرية: "لماذا يحتاج إلى يخت احتياطي"؟

كما اتهمه بالتجارة بالعلاقات التي بناها في الكونغرس، ووصفه بأنه نموذج "للباب الدوار" الذي يسمح للمسؤولين باستغلال مناصبهم لخدمة الشركات وإثراء أنفسهم على حساب المواطنين، داعيا إلى إنهاء مبادرة "سيتيزنز يونايتد" -منظمة أمريكية غير ربحية، ارتبط اسمها بأحد أشهر وأخطر القرارات القانونية الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية عام 2010، الذي غيّر وجه التمويل السياسي والانتخابات في الولايات المتحدة- ومنع تداول الأسهم من قِبل أعضاء الكونغرس.

وفي السياق ذاته، قدَّم السيد رؤيته البديلة التي تركز على توسيع برنامج الرعاية الصحية الأمريكي "ميديكير" لتشمل الجميع، وإخراج الأموال من السياسة ووضعها في جيوب المواطنين، معتبرا أن التناقض بينه وبين منافسه بالغ الوضوح، إذ إن رودجرز يحاول الحصول على أي أموال يراها في السياسة لتثبيت سلطته.



دمية ترمب

ووصف المرشح الديمقراطي منافسه الجمهوري بأنه "دمية دونالد ترمب"، مشيرا إلى أن رودجرز مستعد لقبول أي أمر مقابل تأييد ترمب، وأكد أنه سيعاد إلى فلوريدا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حيث ينتمي.

وفي معرض رده على سؤال عن أصله وبأنه لا يكثرت بذوي البشرة السوداء، رد السيد بأنه عربي وأفريقي في آن واحد، وأن عائلته هاجرت من مصر، وأعرب عن فخره بتراثه الأفريقي، مشيرا إلى أنه أعاد بناء إدارة الصحة في ديترويت التي يبلغ سكانها من السود أكثر من 80%، ووفر لهم الخدمات الطبية والنظارات للأطفال، وتأكد من خلو مياه الشرب من الرصاص.



وتأكيدا لهذا المعنى، شدد السيد على أن جهود التفرقة العرقية التي يمارسها ترمب ونائبه جيه دي فانس تهدف إلى تقسيم الناس، لكنه يؤمن بأن ما تكسبه المجموعة معا أكبر بكثير مما يقاتل لأجله الأفراد بمفردهم، مشيرا إلى نشأته في منزل جمع بين والدته جاكي المنحدرة من الثوار الأمريكيين ووالده محمد القادم من شمال أفريقيا.

وبخصوص إستراتيجيته الانتخابية، أشار السيد إلى أنه شارك في أكثر من 530 فعالية خلال الانتخابات التمهيدية، وسيواصل إجراء المحادثات في كل المقاطعات، مشددا على أنه لا يتوقع أصواتا مجانية، بل سيعمل على استحقاق كل صوت من خلال الحديث عن برنامجه الخدمي وإخراج المال من السياسة.

وخلص السيد إلى تحدي منافسه رودجرز لإجراء 5 مناظرات، ووصفه بالجبان والبطيء، معتبرا أن رودجرز يفضل إطلاق الطلقات من مسافة بعيدة عبر إعلانات "سوبر باك" -الحملات الإعلانية الممولة من قِبل "لجان العمل السياسي الفائقة" في الولايات المتحدة- الممولة من القصور الفاخرة، بدلا من مواجهة الناخبين وجها لوجه.

وأثار منشور للرئيس دونالد ترمب على منصة "تروث سوشيال" -في 9 أغسطس/آب الجاري- حالة من الجدل السياسي والإعلامي في الأوساط الأمريكية، عقب مقارنته بين صورتين قال إنهما تمثلان "أمريكتين مختلفتين تماما"، وذلك في أعقاب فوز المرشح الديمقراطي ذي الأصل العربي عبدول السيد بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان.

وكان ترمب قد نشر صورتين، الأولى تجمعه بزوجته ميلانيا ترمب، والثانية لعبدول السيد إلى جانب زوجته المحجبة، مرفقا الصورتين بتعليق موجز "أمريكتان مختلفتان تماما".