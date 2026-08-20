سورية تتسلم من لبنان ضابطًا سابقا بنظام الأسد متهما بجرائم قتل وتعذيب

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها تسلمت من لبنان الأربعاء ضابطا سابقا خدم خلال فترة حكم بشار الأسد الذي أطيح عام 2024، بعد توقيفه بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه لاتهامه بجرائم "قتل وجرائم ضد الإنسانية".

وجاء في بيان للوزارة "تسلّمت اليوم السلطات السّورية من السلطات اللبنانية الضابط السابق في جيش النّظام البائد اللواء عادل عيسى الذي تمّ توقيفه من قبل القضاء اللبناني بموجب مذكرة توقيف وجاهية صادرة عن مدعي عام التمييز في لبنان".

وكان عيسى القائد السابق للفرقة 17 وقائد القوات البرّية في دير الزور حتى العام 2016.

وأضافت الوزارة في بيانها أن عيسى متّهم بـ"جرائم القتل العمد، وتسهيل ارتكاب جناية، والقتل قصدا لأكثر من شخصين، وجرم التعذيب المفضي إلى الموت، وجرائم الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطّائفي".

في اليوم السابق، أفاد مصدر قضائي لبناني أن لبنان قرر "تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه، والتي يُتهم بارتكابها على الأراضي السورية" خلال فترة حكم الأسد.

وأضاف المصدر أن قرار التسليم يستند إلى اتفاقية قضائية مبرمة بين البلدين عام 1951.

وأوقفت السلطات اللبنانية عيسى (67 عاما) في وقت سابق من الشهر الجاري من سفارة بلاده التي حضر إليها لإنجاز معاملة، بعدما أبلغت السفارة القضاء اللبناني بأن اللواء المتقاعد مطلوب للسلطات السورية بموجب مذكرة توقيف غيابية، وفق ما قال مصدر قضائي.

ومنذ وصولها إلى السلطة عقب إطاحة بشار الأسد أواخر العام 2024، قبضت السلطات السورية الجديدة على مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين يتهمون بالمساهمة في القمع الدامي للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في العام 2011.

واستهل القضاء السوري في نيسان محاكمات علنية، وجاهيا وغيابيا، لعدد منهم بتهم عدة ترقى إلى "جرائم حرب" وأصدر أحكاما بالإعدام بحق الرئيس السابق وابن عمه وسيم الأسد وعددا من المسؤولين الأمنيين من أركان حكمه.

