فيديو.. حمزة عبدالكريم يهز شباك الأهلي ويرفض الاحتفال

خبرني - سجل حمزة عبدالكريم أول أهداف برشلونة الإسباني في مرمى الأهلي المصري خلال مباراة كأس جوان غامبر الودية يوم الأربعاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وحول عبدالكريم كرة عرضية داخل شباك مصطفى شوبير حارس الفريق المصري، ليحرز هدفه الرابع في 5 مباريات ودية لعبها مع العملاق الكتالوني خلال فترة التحضيرات الودية، قبل أن يرفض الاحتفال احتراماً لفريقه السابق.

ولعب حمزة عبدالكريم مع الأهلي المصري قبل انتقاله إلى برشلونة معاراً مطلع الموسم الماضي قبل أن يفعل بطل الدوري الإسباني بند شراء عقده الصيف الحالي مقابل 1.5 مليون يورو.