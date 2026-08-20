زيزو.. خامس مصري يسجل هدفاً في مرمى برشلونة عبر التاريخ

خبرني - أصبح أحمد زيزو لاعب الأهلي خامس لاعب مصري يسجل هدفاً في مرمى برشلونة الإسباني عبر التاريخ وذلك بعدما هز شباك العملاق الكتالوني يوم الأربعاء في مباراة كأس جوان غامبر الودية على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وقلص زيزو الفارق إلى هدف واحد بين الفريقين بعدما تقدم حمزة عبدالكريم ورافينيا بهدفين لأصحاب الأرض في الشوط الأول، ليكتب اسمه ضمن قائمة فريدة هزت شباك الفريق العملاق عبر التاريخ.

وكان طه إسماعيل أول لاعب مصري يسجل هدفاً في مرمى برشلونة وذلك خلال مباراة ودية جمعت الفريقين على ملعب مختار التتش في العاصمة القاهرة عام 1961 وانتهت بستة أهداف للإسبان مقابل هدف واحد للأحمر القاهري.

وأحرز أحمد حسام ميدو هدفاً عندما كان لاعباً لأياكس في شباك برشلونة خلال دورة أمستردام صيف 2002، وبعد 7 أعوام سجل هاني العجيزي هدف الأهلي الوحيد في مرمى برشلونة خلال مباراة انتهت بفوز الأخير 4-1 على ملعب "ويمبلي" الشهير.

وأحرز محمد النني هدفاً رائعاً لمصلحة أرسنال في شباك برشلونة خلال إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2015-2016 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن.