كتلة حارة ترفع درجات الحرارة 5 درجات عن معدلاتها.. والجمعة ذروة الأجواء الحارة

خبرني - قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة تتأثر اعتباراً من الخميس بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، على أن يزداد تأثيرها يوم الجمعة لتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المناخية المعتادة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4–5 درجات مئوية.

وأوضحت الإدارة أن الطقس الخميس يكون حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمّان نحو 36 درجة مئوية، وفي العقبة 41 درجة مئوية.

ويزداد تأثير الأجواء الحارة الجمعة، الذي يُتوقع أن يشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس حاراً في أغلب المناطق وحاراً جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتصل العظمى في عمّان إلى نحو 37 درجة مئوية، وفي العقبة إلى 42 درجة مئوية.

وبحسب الأرصاد، يطرأ يوم السبت انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الطقس صيفياً معتدلاً في المرتفعات الجبلية، مع بقائه حاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتسجل العظمى في عمّان نحو 34 درجة مئوية، وفي العقبة 41 درجة مئوية.

أما الأحد، فيبقى الطقس صيفياً معتدلاً في المرتفعات الجبلية وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع درجات حرارة عظمى بحدود 34 درجة مئوية في عمّان و41 درجة مئوية في العقبة.

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات والتحديثات الصادرة عنها، والالتزام بالإرشادات، خاصة خلال ساعات الذروة وفي المناطق التي تشهد درجات حرارة مرتفعة.