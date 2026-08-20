*
الخميس: 20 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • كتلة حارة ترفع درجات الحرارة 5 درجات عن معدلاتها.. والجمعة ذروة الأجواء الحارة

كتلة حارة ترفع درجات الحرارة 5 درجات عن معدلاتها.. والجمعة ذروة الأجواء الحارة

  • 20 أغسطس 2026
  • 00:12
كتلة حارة ترفع درجات الحرارة 5 درجات عن معدلاتها والجمعة ذروة الأجواء الحارة

خبرني - قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة تتأثر اعتباراً من الخميس بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، على أن يزداد تأثيرها يوم الجمعة لتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المناخية المعتادة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4–5 درجات مئوية.

وأوضحت الإدارة أن الطقس الخميس يكون حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمّان نحو 36 درجة مئوية، وفي العقبة 41 درجة مئوية.

ويزداد تأثير الأجواء الحارة الجمعة، الذي يُتوقع أن يشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس حاراً في أغلب المناطق وحاراً جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتصل العظمى في عمّان إلى نحو 37 درجة مئوية، وفي العقبة إلى 42 درجة مئوية.

وبحسب الأرصاد، يطرأ يوم السبت انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الطقس صيفياً معتدلاً في المرتفعات الجبلية، مع بقائه حاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتسجل العظمى في عمّان نحو 34 درجة مئوية، وفي العقبة 41 درجة مئوية.

أما الأحد، فيبقى الطقس صيفياً معتدلاً في المرتفعات الجبلية وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع درجات حرارة عظمى بحدود 34 درجة مئوية في عمّان و41 درجة مئوية في العقبة.

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات والتحديثات الصادرة عنها، والالتزام بالإرشادات، خاصة خلال ساعات الذروة وفي المناطق التي تشهد درجات حرارة مرتفعة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

القبول الموحد: انتهاء تقديم طلبات البكالوريوس غدا دون تمديد
القبول الموحد: انتهاء تقديم طلبات البكالوريوس غدا دون تمديد
  • 2026-08-19 21:40
موظف بلدية في اربد يكذب نائبا
موظف بلدية في اربد يكذب نائبا
  • 2026-08-19 20:55
«عرق وعود» يشعل مواقع التواصل.. إعلان سهرة في مطعم أردني يفتح باب الجدل
«عرق وعود» يشعل مواقع التواصل.. إعلان سهرة في مطعم أردني يفتح باب الجدل
  • 2026-08-19 20:43
الزراعة: فائض البندورة قد يصل لـ 800 طن يوميا ويحتاج إلى التصنيع
الزراعة: فائض البندورة قد يصل لـ 800 طن يوميا ويحتاج إلى التصنيع
  • 2026-08-19 20:36
الأردن يعزي إفريقيا الوسطى بضحايا انهيار منجم للذهب
الأردن يعزي إفريقيا الوسطى بضحايا انهيار منجم للذهب
  • 2026-08-19 19:45
دائرة الآثار تحذر الاردنيين: أوهام الدفائن تقود إلى النصب وتخريب المواقع الأثرية
دائرة الآثار تحذر الاردنيين: أوهام الدفائن تقود إلى النصب وتخريب المواقع الأثرية
  • 2026-08-19 19:11