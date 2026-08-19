برشلونة يتوج بكأس خوان جامبر على حساب الأهلي المصري

خبرني - في مواجهة ودية بطابع رسمي، تفوق نادي برشلونة الإسباني على ضيفه الأهلي المصري بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، ضمن منافسات كأس خوان جامبر الودية.

المباراة شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، وندية تكتيكية عالية بين بطل إسبانيا وبطل إفريقيا، قبل أن يحسم البلوجرانا الأفضلية بثنائية في الشوط الأول، فيما قلص الأهلي الفارق مع بداية الشوط الثاني.

شوط كتالوني بامتياز.. حمزة يبصم ورافينيا يؤكد

بدأت المباراة بضغط مبكر من المارد الأحمر، حيث كشر لاعبو الأهلي عن أنيابهم وطبقوا ضغطاً عالياً ومكثفاً على دفاعات برشلونة في الدقيقة 13، في محاولة لإرباك عملية بناء اللعب من الخلف وخنق الاستحواذ الكتالوني مبكراً.

لكن خبرة وهدوء كتيبة المدرب هانز فليك تدخلت سريعاً، حيث نجح لاعبو البلوجرانا في امتصاص الحماس وتفكيك الضغط المصري ببراعة، من خلال تهدئة رتم اللعب وتدوير الكرة بذكاء للبحث عن المساحات.

وحاول برشلونة فرض أسلوبه المعتاد والسيطرة على مجريات اللعب، وشهدت الدقائق الأولى أولى الاحتكاكات البدنية بعد تدخل تكتيكي من المدافع إريك غارسيا لإيقاف انطلاقة النجم أشرف بن شرقي.

وجاءت أولى الفرص الخطيرة لبرشلونة بعد تمريرة خادعة من فيرمين لوبيز استغلت خطأ الحارس مصطفى شوبير في الخروج من مرماه، قبل أن يتدخل المدافع محمد هاني ويبعد الكرة بنجاح. ثم سنحت فرصة حقيقية لرافينيا داخل منطقة الجزاء لكن المدافع عمرو الجزار حول تسديدته برأسه إلى ركنية، قبل أن يطلق البرازيلي تسديدة بعيدة مرت بجوار القائم.

وواصل برشلونة تهديده، حيث تصدى شوبير لفرصة محققة من المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، فيما لم تكتمل هجمة مرتدة للأهلي بعد وقوع أحمد سيد زيزو في التسلل.

وفي الدقيقة 30، جاءت لحظة الهدف الأول بعد تبادل رائع للكرة بين أليخاندرو بالدي ورافينيا، الذي مرر كرة متقنة ترك الظهير وحيداً، ليرسل عرضية مثالية وضعها حمزة عبد الكريم في الشباك دون عناء. ورفض اللاعب الشاب الاحتفال احتراماً لفريقه السابق الأهلي.

وكاد برشلونة أن يضاعف النتيجة بعد سلسلة فرص خطيرة، بدأت بخطأ جديد من شوبير استغله لامين جمال، ثم تسديدة من فيرمين، قبل أن ينقذ كريم فؤاد مرماه ويبعد تسديدة إسبارت قبل وصولها للشباك.

وفي الدقيقة 45، ترجم رافينيا الأفضلية الكتالونية بهدف ثانٍ بتسديدة رائعة فشل شوبير في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 2-0.

انتفاضة حمراء.. زيزو يسجل والشناوي ينقذ الأهلي

مع انطلاق الشوط الثاني، بدأ برشلونة بقوة وكاد أن يسجل مستغلاً خطأ فادحاً من الحارس البديل محمد الشناوي.

لكن الرد الأهلاوي جاء سريعاً، ففي الدقيقة 51 سجل أحمد سيد زيزو هدف الأهلي الأول في أول هجمة حقيقية لفريقه، بعدما اخترق دفاع برشلونة بتمريرة سحرية وأسكن الكرة الشباك، لتصبح النتيجة 2-1.

ومنح هدف زيزو دفعة هجومية كبيرة للمارد الأحمر، حيث بدأ الفريق في الاستحواذ وبناء الهجمات، وكاد البديل محمد مجدي أفشة أن يدرك التعادل لكن الحكم ألغى المحاولة بداعي التسلل في الدقيقة 60.

وعاد برشلونة للهجوم في الدقيقة 67، لكن الشناوي تألق وتصدى ببراعة لهجمة خطيرة حافظت على فارق الهدف الواحد.

وفي الدقيقة 70، شهدت المباراة لقطة جدلية بعد سقوط كوكا داخل منطقة جزاء برشلونة وسط مطالبات قوية من لاعبي الأهلي باحتساب ركلة جزاء، إلا أن حكم اللقاء قرر استمرار اللعب.

تواصلت الإثارة، ففي الدقيقة 78 انقض محمد الشناوي ببراعة على الكرة قبل مهاجم برشلونة المنفرد، ليمنع فرصة هدف محقق ويحافظ على النتيجة 2-1.

ولم يمض دقيقتان حتى أهدر الأهلي أخطر فرصه للتعديل، بعدما سيطر البديل كريم أديمي على الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية، لكنها ذهبت مباشرة في أحضان حارس برشلونة، لتضيع فرصة التعادل القاتل وتظل النتيجة 2-1 للبلوجرانا.

واشتعلت المباراة في دقائقها الأخيرة، ففي الدقيقة 89 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح برشلونة وسط اعتراضات من لاعبي الأهلي، والنتيجة تشير إلى تقدم البلوجرانا 2-1.

وفي الدقيقة 90، تقدم البديل جوردون لتسديد ركلة الجزاء، لكن محمد الشناوي تألق من جديد وتصدى للكرة ببراعة فائقة، ليحرم برشلونة من هدف ثالث قاتل ويبقي على حظوظ المارد الأحمر قائمة حتى اللحظات الأخيرة، لتظل النتيجة 2-1 لبرشلونة.