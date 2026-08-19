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المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط عملية تهريب كبيرة للمخدرات بواسطة بالون موجّه

  • 19 أغسطس 2026
  • 23:39
المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط عملية تهريب كبيرة للمخدرات بواسطة بالون موجّه

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، ضمن منطقة مسؤوليتها، من رصد البالون والتعامل معه وإسقاطه داخل الأراضي الأردنية، وضبط حمولته، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وأُحيلت المضبوطات إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي استمرارها في التصدي لعمليات التهريب والتسلل بمختلف أساليبها ووسائلها، وتسخير كامل قدراتها العملياتية والاستخبارية للتعامل معها، مشددةً على جاهزية وحدات حرس الحدود للتصدي لأي تهديد يستهدف أمن المملكة واستقرارها.

وتواصل القوات المسلحة الأردنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حدود الوطن، والحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.

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