أكسيوس: الولايات المتحدة تنفذ عملية سرية لنقل النفط عبر مضيق هرمز

خبرني - أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تنشئ ممرا لشحن النفط عبر مضيق هرمز، بهدف نقل ملايين البراميل يوميا، في إطار عملية سرية لنقل النفط عبر المضيق.

وقال المسؤولون إن مقاتلات أميركية تحلق فوق ممر شحن في مضيق هرمز لتأمين مرور ناقلات النفط، مشيرين إلى أن 15 إلى 20 ناقلة نفط تمر يوميا عبر الممر الجنوبي في المضيق.

وأشاروا إلى أنه ينقل نحو 10 ملايين برميل من النفط يوميا إلى سوق الطاقة، أي ما يعادل نصف الكمية التي كانت تنقل قبل الحرب.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة تسيطر على الممر الجنوبي في مضيق هرمز منذ شهرين، وإن الحرس الثوري الإيراني قد يشكل "مصدر إزعاج فقط".

وأكدوا أن قدرة إيران على رصد حركة الملاحة في الممر الجنوبي بمضيق هرمز تراجعت، وتقتصر مراقبتها على عدد محدود من الرادارات وزوارق سريعة تابعة للحرس الثوري.

وأضافوا أن العملية التي تقودها الولايات المتحدة تسهم في تخفيف اضطرابات إمدادات النفط، رغم بقاء الكميات المارة عبر مضيق هرمز دون مستويات ما قبل الحرب.

وفي سياق متصل، نقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن القوات الأميركية أسقطت ليل الاثنين 8 طائرات مسيرة إيرانية وصاروخين من طراز كروز.