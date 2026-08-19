الأمن العام والمنظمة الدولية للهجرة يوقّعان مذكرة تفاهم

خبرني - وقّعت مديرية الأمن العام والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير البرامج والخدمات المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يدعم جهود إعادة تأهيلهم وإعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع.

ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانبين مساعد مدير الأمن العام للقضائية، العميد فلاح المجالي، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الأردن فاطمة غزالي، بحضور مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، العميد الدكتور جمعة الحمايدة، وعدد من ممثلي الشركاء الاستراتيجيين.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص مديرية الأمن العام على مواصلة تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، وتوظيف الخبرات والممارسات الدولية المتخصصة، بما يسهم في تنمية قدرات النزلاء وتأهيلهم مهنياً واجتماعياً وصحياً، وتعزيز جاهزيتهم للعودة إلى المجتمع بصورة إيجابية بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

وتتضمن مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير وتنفيذ برامج صحية وإنسانية وقانونية، إلى جانب تعزيز آليات الوقاية والرعاية والإحالة وتقديم الدعم، وفق التشريعات الوطنية والمعايير والممارسات الدولية ذات الصلة.

وعلى هامش توقيع المذكرة، عُقدت جلسات نقاشية بمشاركة مديري مراكز الإصلاح والتأهيل وممثلي المنظمة الدولية للهجرة، جرى خلالها استعراض أبرز الاحتياجات والأولويات، وبحث مجالات العمل المشترك وآليات تنفيذ البرامج والمبادرات، بما يعزز كفاءة العملية الإصلاحية في تأهيل النزلاء ودعم إعادة دمجهم في المجتمع.