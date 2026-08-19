نتنياهو: لن نتسامح مع وجود قوة عسكرية تركية في سورية

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن إسرائيل لن تتسامح مع أي وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا لأمنها.

وقال نتنياهو في تصريحات: "لقد أوضحنا الرسالة جليا: لا تفعلوا ذلك".

وأضاف: "يبدو أنهم لم يستوعبوا الرسالة جيدا، لذا حرصنا على توضيحها لهم بشكل أفضل".

وفي وقت سابق، قال نتنياهو إن إسرائيل وسوريا توصلتا إلى تفاهم بشأن الوضع الأمني القائم، متهما دمشق بمحاولة خرقه عبر السماح بانتشار قوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من السماح بوجود عسكري تركي في القاعدة، معتبرة أن مثل هذا الانتشار يمثل تهديدا لأمنها، لكنه قال إن دمشق اختارت تجاهل تلك التحذيرات.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد غارات إسرائيلية استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية شمال غربي سوريا، وسط تصاعد التوتر بشأن احتمال توسيع تركيا وجودها العسكري داخل الأراضي السورية.

وفي موازاة ذلك، كشف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا توماس براك أن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، محذرا من أن الغارات الأخيرة كادت تقود إلى مواجهة أوسع.

وقال براك إن تركيا لم تتلق إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، ورصدت الطائرات أثناء توجهها شمالا باتجاه مناطق قريبة من أراضيها، الأمر الذي كان يمكن أن يدفع أنقرة إلى الاستعداد لرد عسكري.

وأضاف: "لحسن الحظ، تمكنت العقول الهادئة من منع الوضع من التدهور أكثر".

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر عسكري أن إسرائيل نفذت ثماني غارات على مدرج القاعدة ومستودعاتها، بينما أفادت معلومات بعدم وقوع إصابات.

وتقع قاعدة أبو الظهور على بعد نحو 70 كيلومترا شرقي الحدود التركية، وتوقفت عن العمل كمطار عسكري مخصص منذ عام 2013.

