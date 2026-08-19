369 مليون رحلة دخول وخروج من الصين في 6 أشهر بزيادة 10.8%

خبرني - قالت السفارة الصينية في عمّان إن عدد رحلات الدخول إلى الصين والخروج منها سجل رقمًا قياسيًا بلغ 369 مليون رحلة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 10.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت السفارة عبر صفحتها على موقع الفيسبوك أن السياح الصينيين، ولا سيما فئة الشباب، يفضلون السفر بصورة أكثر حرية ومرونة، والاستفادة من التطبيقات والمنصات الرقمية في التخطيط لرحلاتهم وتجاربهم السياحية.

وأشارت إلى أن تطبيقات السفر، مثل "Trip.com"، ومنصات التواصل الاجتماعي، مثل "XiaoHongShu"، أصبحت من الأدوات التي يستخدمها الشباب الصيني في اختيار الوجهات والتعرف على التجارب السياحية.

ولفتت السفارة إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني زار اليوم مقر شركة "Trip.com"، معتبرة أن فهم توجهات الشباب الصيني وأفكارهم يمثل مدخلًا مهمًا للاستفادة من السوق السياحية الصينية.

وأكدت أن الاستفادة من السوق الصينية تتطلب فهم اهتمامات الشباب الصيني وتفضيلاتهم، لا سيما في ظل تنامي اعتمادهم على التطبيقات والمنصات الرقمية في اختيار الوجهات السياحية وتنظيم رحلاتهم.

وبحسب أرقام وزارة السياحة والآثار، بلغ عدد السياح الصينيين القادمين إلى الأردن خلال الفترة من كانون الثاني وحتى حزيران 2026، 10,967 سائحًا، مقارنة بـ 8,883 للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 23.5%، ويشمل ذلك سياح المبيت وزوار اليوم الواحد.

وبحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism)، بلغ إنفاق الصينيين على السفر الدولي 251 مليار دولار خلال عام 2024، لتحتل الصين المرتبة الأولى عالميًا بين الأسواق المصدرة للسياح من حيث الإنفاق، متجاوزة الولايات المتحدة التي بلغ إنفاق مواطنيها 179 مليار دولار.

وبحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني فرص توطيد التعاون مع الصين في قطاع السياحة، خلال اجتماع، الأربعاء، مع مجموعة (Trip.com) الرائدة في مجال السياحة والسفر.

واستمع جلالته، خلال زيارة إلى مقر المجموعة بمدينة شنغهاي، إلى شرح قدماه نائب الرئيس التنفيذي بو سون، ونائب الرئيس الأول في المجموعة أماندا وانغ، حول مجالات عمل (Trip.com)، وبرامجها للترويج للوجهات السياحية ودمج التراث الثقافي مع الفعاليات السياحية.

وأكد جلالة الملك أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى الأردن، وإطلاعهم على تنوع الأماكن الطبيعية والأثرية والمنتجات السياحية، وإثراء تجاربهم الثقافية خلال هذه الزيارات.