انطلاق معسكر الكشافة والمرشدات في مركزي شابات جرش وشباب كفرخل

خبرني - انطلقت في مركزي شباب وشابات كفرخل و شابات جرش، فعاليات معسكر الكشافة والمرشدات، الذي تنفذه وزارة الشباب ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 استقلال 80 ، بمشاركة 80 شاباً وشابة من منتسبي المركز

ضمن الفئة العمرية 15 – 17 عاماً.

يهدف المعسكر الى المساهمة في صقل شخصية الشباب واعدادهم كمواطنين صالحين من خلال عناصر الطريقة الكشفية والتركيز على قيم الوعد والقانون الكشفي والارشادي.

وتضمنت فعاليات المعسكر، جلسة تعريفية بأهداف المعسكر ومدونة السلوك، ومراسم رفع العلم، وتدريبات مهارات الريادة الكشفية، والمهارات والإشارات الكشفية، والصيحات، ومجموعة من التدريبات والأنشطة الكشفية التفاعلية التي أسهمت في تنمية روح التعاون والانضباط وتعزيز مهارات المشاركين في أجواء حماسية وتفاعلية.

وأكد المشاركون في المعسكر، أن التدريبات والأنشطة الكشفية أتاحت لهم فرصة لتعلّم مهارات جديدة وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي، والثقة بالنفس والانضباط.

ويأتي تنفيذ المعسكر في إطار جهود وزارة الشباب لتمكين الشباب، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية والإسهام في تنمية المجتمع وخدمة الوطن.